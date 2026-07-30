VIDEO | Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor: Lucrări pe cea mai spectaculoasă porțiune, de la Mănăstirea Râmeț până la Primăria Râmeț: ,,Va deveni un brand pentru turismul din județ”

Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor: Lucrări pe cea mai spectaculoasă porțiune, de la Mănăstirea Râmeț până la Primăria Râmeț: ,,Va deveni un brand pentru turismul din județ”

Lucrările de modernizare a Drumului Județean 750C, cunoscut și ca ,,Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor”, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județ, au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 30%.

Proiectul care vizează modernizarea completă a aproape 40 de kilometri de drum, împărțiți în două loturi, se mișcă într-un ritm „foarte, foarte alert”, potrivit lui Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba.

Acesta a discutat cu ziariștii de ziarulunirea.ro despre lucrările care au loc chiar în aceste momente, investițiile sau impactul turistic pe care o să îl aibă ,,Drumul Mănăstirilor” după finalizare în județ, printre altele.

Marius Hațegan: ,,Probabil una dintre cele mai mari investiții în infrastructură din județul Alba”

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba a explicat că stadiul lucrărilor la DJ 750C este de aproximativ 30%, în principal, datorită constructorului ,,foarte bun”, care, potrivit acestuia, o să se încadreze în termenul de execuție de 24 de luni.

Finanțarea a fost făcută pe fonduri europene, mai exact, fiind vorba despre aproximativ 40 de kilometri de drum care vor fi modernizați, împărțiți în două loturi:

,,Stadiul lucrărilor pe drumul județean 750C, noi îl numim generic Drumul Mănăstirilor, este de 30%, stadiul fizic, dar avem un constructor foarte bun și sunt convins că se va încadra în termenul din contract, adică la finalul celor 24 de luni de execuție va fi finalizat și drumul. Este o investiție, probabil una dintre cele mai mari investiții în infrastructură din județul Alba. Este pe fonduri europene, sunt 40 de km de drum care vor fi modernizați complet. Noi l-am împărțit în două loturi. Avem lotul 1, care începe de la Sălciua de Sus și merge până la Ponor, sunt undeva în jur de 14-15 km, 14,7 km.”, a explicat Marius Hațegan.

,,Pe lotul 2 se lucrează într-un ritm foarte, foarte alert”

În această perioadă se lucrează pe lotul 2, care se întinde de la Primăria Râmeț – Valea Mănăstirii – Geoagiu de Sus – Stremț – Teiuș (DN 1), fiind vorba de aproximativ 25 kilometri.

,,Pe lotul 2 se lucrează într-un ritm foarte, foarte alert. Sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă aici. Se lucrează la partea de terasamente, avem foarte multe consolidări pe lotul 2, pentru că vorbim totuși de un drum de munte. Avem și foarte multe lucrări de artă, dar, una peste alta, sunt foarte mulțumit de stadiul lucrărilor pe lotul 2. O să avem și pe lotul 1, probabil într-un timp relativ scurt, tot așa, un ritm foarte alert.

După ce rezolvăm, mai avem niște probleme de rezolvat cu proiectantul vizavi de suplimentarea unor lucrări, având în vedere faptul că avem niște fonduri în plus, ne-au rămas niște bani și atunci am considerat că e bine să îi folosim, să nu îi dăm înapoi, și vom suplimenta lucrările de consolidare și pe lotul 1.”, a mai povestit Marius Hațegan.

,,A fost nevoie de lucrări suplimentare”

Recent, Consiliul Județean Alba a lansat pe SEAP o licitație pentru achiziționarea unor lucrări suplimentare necesare în timpul execuției. Despre acest aspect, Marius Hațegan explică că:

,,A fost nevoie de lucrări suplimentare, v-am spus, pentru că după toate procedurile pe care le-am avut de licitație ne-au rămas niște sume de bani și am considerat că e important ca acești bani să-i folosim, adică, fiind un drum de munte, să-i folosim în a suplimenta lotul 1 cu niște consolidări. Decât să-i dăm înapoi, am considerat că e mai bine să-i folosim acolo, să suplimentăm lucrările de acolo cu consolidări care sunt extrem de importante pentru lotul 1.”

Turismul și dezvoltarea economică a zonei, ajutate de realizarea Drumului Mănăstirilor și Sihaștrilor

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba a subliniat că modernizarea DJ 750C este finanțată prin Programul Regional Centru și va avea un impact important asupra dezvoltării zonei, atât din punct de vedere turistic, cât și economic.

,,Este o investiție pe fonduri europene, este vorba de Programul Regional Centru și este o investiție, zic eu, foarte importantă, pentru că se va dezvolta această zonă. Așa cum, mai mult decât atât, se intersectează cu un alt drum foarte important, cu Transapuseana, un drum care este deja modernizat și îl cunoașteți foarte bine. Sper să avem și aici, ca și pe Transapuseana, o dezvoltare, hai să spun așa, a turismului în primul rând, dar și o dezvoltare din punct de vedere economic a zonei.

Mai mult decât atât, noi aici avem deja în lucru un PATZ, un Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal, pe care îl facem împreună cu cei de la UBB, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Arhitectură, în care încercăm să găsim soluții pentru ca tot ce se va construi în această zonă să fie reglementat din acest punct de vedere.”, a mai povestit acesta.

Mai mult decât atât, Marius Hațegan a precizat că ,,Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor” va deveni, în viitor, un brand pentru turismul din județul Alba: ,,Categoric da, asta este și intenția noastră. De asta ne-am și focalizat, să spun așa, pe acest drum, pentru că va deveni un brand.”

Finalizarea lucrărilor este estimată pentru sfârșitul anului 2027

Întrebat când ar urma să fie finalizate lucrările de modernizare a DJ 750C, vicepreședintele Consiliului Județean Alba a precizat că termenul contractual de execuție este de 24 de luni, iar dacă nu vor exista întârzieri majore cauzate de condițiile meteo, investiția ar urma să fie încheiată la finalul anului 2027.

„Am spus că constructorul este unul foarte bun, nu o să-i dau numele, dar este un constructor foarte bun și se va încadra în termenii pe care îi avem în contract, de 24 de luni. Mai concret, la finalul anului 2027.”

Flaviu Runcan, șef de șantier din partea constructorului Elis Pavaje SRL: ,,Mobilizarea este una foarte bună, iar obiectivul nostru este să menținem ritmul”

”Pe Lotul 1 Sălciua-Ponor, au fost executate săpăturile pentru taluze și terenul de fundare, stratul de formă, stratul de fundație din balast și stratul din piatră spartă. De asemenea, se lucrează la podețele dalate de la kilometrii 2+000 și 3+800, precum și la lucrările de consolidare cu anrocamente, acolo unde configurația terenului impune măsuri suplimentare pentru asigurarea stabilității.

Pe Lotul 2: Râmeț-Primărie-Valea Mănăstirii, sunt în desfășurare lucrările de săpătură pentru taluze și terenul de fundare, execuția stratului de formă, a zidurilor de sprijin și a fundațiilor adâncite pentru parapete.

Mobilizarea în șantier este foarte bună, iar obiectivul nostru este să menținem ritmul de execuție și standardele de calitate asumate, astfel încât lucrările să fie finalizate în condiții de siguranță și în termenele stabilite.” , a declarat pentru ziarulunirea.ro, Flaviu Runcan, șef de șantier din partea constructorului Elis Pavaje SRL

Secțiune Știri sub articolul principal