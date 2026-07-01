VIDEO ȘTIREA TA | „Miroase a acru în casă”. Coșmarul trăit de locuitorii dintr-o zonă din Alba Iulia: Resturile lăsate în urmă de mașina de gunoi creează un miros insuportabil

„Miroase a acru în casă”. Coșmarul trăit de locuitorii dintr-o zonă din Alba Iulia: Resturile lăsate în urmă de mașina de gunoi creează un miros insuportabil

Locuitorii dintr-o zonă a cartierului Ampoi 3 se confruntă cu o situație cel puțin neplăcută, fiind nevoiți să suporte un miros puternic, constant, cauzat de modul în care pubelele și zona din jur rămân după intervenția serviciului de salubritate.

Un cititor ziarulunirea.ro a semnalat problema, precizând că, cel mai probabil, angajații de la salubritate scapă o parte din deșeuri pe jos, fie din neatenție, fie din cauza faptului că pubelele sunt deteriorate.

„Toată zeama aia pică și rămâne pe jos”

Acesta a explicat că pubelele sunt amplasate chiar în apropierea locuințelor, iar problemele apar în momentul ridicării gunoiului, când rămâne în urmă o „zeamă” care, mai ales în această perioadă caniculară, generează un miros insuportabil.

„Sunt pubelele de gunoi în zona asta. E foarte, foarte urât aici în față. Luni s-a întâmplat la fel. Toată zeama aia pică și rămâne pe jos, pe trotuar”, a explicat persoana.

,,Miroase a acru în casă”

Astfel, din această cauză, locuințele din zonă sunt „invadate” de un miros insuportabil, mai ales în timpul verii. Totuși, potrivit persoanei care a semnalat problema, situația nu este una izolată, care se întâmplă doar în sezonul cald, ci se repetă pe tot parcursul anului.

„Miroase a acru în casă. Acum e și mai accentuat, deoarece e foarte cald. Și în parcul de copii miroase groaznic”, a mai explicat persoana care a semnalat problema.

Aceasta a adăugat că, în opinia sa, angajații de la salubritate se grăbesc prea tare în momentul colectării deșeurilor sau că pubelele ar putea fi deteriorate, ceea ce ar duce la scurgerile care rămân ulterior pe trotuar.

Asociația de proprietari a fost anunțată

Asociația de proprietari a fost anunțată, însă problema nu a fost rezolvată, în ciuda promisiunilor făcute de aceștia, continuând să le dea bătăi de cap locuitorilor din zonă: „Oare chiar nimeni nu poate face nimic?”, a spus, la final, persoana care a semnalat problema.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE