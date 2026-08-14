FOTO ȘTIREA TA | Haz de necaz la Alba Iulia: ,,Industria calului revine”. Animalul, văzut plimbându-se liber pe strada Alcala de Henares
Haz de necaz la Alba Iulia: ,,Industria calului revine”. Animalul, văzut plimbându-se liber pe strada Alcala de Henares
Un cal lăsat liber a fost surprins în zona Alcala de Henares din Alba Iulia, potrivit unei fotografii publicate de un utilizator anonim într-un grup destinat locuitorilor municipiului, vineri, 14 august 2026.
Animalul, aflat pe mijlocul unui drum recent asfaltat, a fost fotografiat dintr-o mașină. Imaginea a fost însoțită de mesajul: „Bine ai venit în zona metropolitană Alba Iulia. Suntem în anul 1700”.
,,Dacă autobuze nu avem bun e și ăsta”
În secțiunea de comentarii, albaiulienii au făcut haz de necaz despre acest subiect:
,,Dacă autobuze nu avem bun e și ăsta”, a scris o femeie.
,,Anul calului”, a comentat un utilizator.
,,Industria calului revine”, a spus un bărbat.
,,Săracul e tot pe asfalt și stă nemișcat. Nu știu dacă are apă să bea în zonă. Dar nu pare un cal prea îngrijit”, a mai scris o femeie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea Ta
Foto știrea ta | Cumătra vulpe, la cină în Alba Iulia: Sălbăticiunea, fotografiată pe o stradă din oraș, în timp ce se hrănea
Cumătra vulpe, la cină în Alba Iulia: Sălbăticiunea, fotografiată pe o stradă din oraș, în timp ce se hrănea O vulpe a fost surprinsă și fotografiată joi noaptea pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia. Imaginile cu sălbăticiunea care se pare că lua cina în oraș, au fost postate pe Facebook de o localnică. Din imagini, […]
FOTO ȘTIREA TA | Apel disperat al părinților din Ghirbom, pentru salvarea grădiniței din localitate: ,,Copilașii vor fi nevoiți să meargă la Alba Iulia, să facă naveta de la o vârstă atât de mică”
Apel disperat al părinților din Ghirbom, pentru salvarea grădiniței din localitate: ,,Copilașii vor fi nevoiți să meargă la Alba Iulia, să facă naveta de la o vârstă atât de mică” Mai mulți părinți din Ghirbom, comuna Berghin, încearcă să împiedice închiderea grădiniței din localitate. Cele aproximativ 10 familii care au copii înscriși aici au inițiat […]
VIDEO ȘTIREA TA | Situație bizară la Alba Iulia: Un loc de parcare ar putea împiedica aprovizionarea unui magazin. Reacția autorităților
Situație bizară la Alba Iulia: Un loc de parcare ar putea împiedica aprovizionarea unui magazin. Reacția autorităților O situație neobișnuită a fost semnalată de un cititor al ziarulunirea.ro. Este vorba despre un loc de parcare din Alba Iulia care, în anumite condiții, ar putea crea probleme serioase unui magazin din zonă. Mai exact, este vorba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Maia Sandu, întâlnire cu două femei care au sfidat regimul sovietic: Au scris lozinci în română pe zidurile Chișinăului / „Lecții de verticalitate”
Maia Sandu, întâlnire cu două femei care au sfidat regimul sovietic: Au scris lozinci în română pe zidurile Chișinăului /...
VIDEO | Ministrul Dezvoltării, avertisment de la Blaj pentru autoritățile locale, privind documentele proiectelor PNRR: ,,Să fie încărcate cât mai rapid posibil, nu în ultima zi”
Ministrul Dezvoltării, avertisment de la Blaj pentru autoritățile locale, privind documentele proiectelor PNRR: ,,Să fie încărcate cât mai rapid posibil,...
Știrea Zilei
Scandal pe tema transparenței la Lupșa. Profesorul Irimie Popa acuză Primăria: „Informații publice pentru 7.200 de lei”. Reacția primarului
Scandal pe tema transparenței la Lupșa. Profesorul Irimie Popa acuză Primăria: „Informații publice pentru 7.200 de lei”. Reacția primarului Profesorul...
Foto | Un apeduct vechi de peste un secol urmează să fie demolat la Sebeș: „Monument” industrial la capăt de existență
Un apeduct vechi de peste un secol urmează să fie demolat la Sebeș: „Monument” industrial la capăt de existență Administrația...
Curier Județean
12 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
12 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026 Distribuție Energie...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Opinii Comentarii
Ce nu e bine să faci de Sfânta Maria? 10 tradiții și superstiții românești pe care mulți încă le respectă
Ce nu e bine să faci de Sfânta Maria? 10 tradiții și superstiții românești pe care mulți încă le respectă...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023,...