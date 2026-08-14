Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Haz de necaz la Alba Iulia: ,,Industria calului revine”. Animalul, văzut plimbându-se liber pe strada Alcala de Henares

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 minute

în

De

Haz de necaz la Alba Iulia: ,,Industria calului revine”. Animalul, văzut plimbându-se liber pe strada Alcala de Henares

Un cal lăsat liber a fost surprins în zona Alcala de Henares din Alba Iulia, potrivit unei fotografii publicate de un utilizator anonim într-un grup destinat locuitorilor municipiului, vineri, 14 august 2026.

Animalul, aflat pe mijlocul unui drum recent asfaltat, a fost fotografiat dintr-o mașină. Imaginea a fost însoțită de mesajul: „Bine ai venit în zona metropolitană Alba Iulia. Suntem în anul 1700”.

,,Dacă autobuze nu avem bun e și ăsta”

În secțiunea de comentarii, albaiulienii au făcut haz de necaz despre acest subiect: 

,,Dacă autobuze nu avem bun e și ăsta”, a scris o femeie. 

,,Anul calului”, a comentat un utilizator. 

,,Industria calului revine”, a spus un bărbat.

,,Săracul e tot pe asfalt și stă nemișcat. Nu știu dacă are apă să bea în zonă. Dar nu pare un cal prea îngrijit”, a mai scris o femeie. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

Foto știrea ta | Cumătra vulpe, la cină în Alba Iulia: Sălbăticiunea, fotografiată pe o stradă din oraș, în timp ce se hrănea

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

14 august 2026

De

Cumătra vulpe, la cină în Alba Iulia: Sălbăticiunea, fotografiată pe o stradă din oraș, în timp ce se hrănea O vulpe a fost surprinsă și fotografiată joi noaptea pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia. Imaginile cu sălbăticiunea care se pare că lua cina în oraș, au fost postate pe Facebook de o localnică.  Din imagini, […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Apel disperat al părinților din Ghirbom, pentru salvarea grădiniței din localitate: ,,Copilașii vor fi nevoiți să meargă la Alba Iulia, să facă naveta de la o vârstă atât de mică” 

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 zile

în

11 august 2026

De

Apel disperat al părinților din Ghirbom, pentru salvarea grădiniței din localitate: ,,Copilașii vor fi nevoiți să meargă la Alba Iulia, să facă naveta de la o vârstă atât de mică” Mai mulți părinți din Ghirbom, comuna Berghin, încearcă să împiedice închiderea grădiniței din localitate. Cele aproximativ 10 familii care au copii înscriși aici au inițiat […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Situație bizară la Alba Iulia: Un loc de parcare ar putea împiedica aprovizionarea unui magazin. Reacția autorităților

Bogdan Ilea

Publicat

acum o săptămână

în

7 august 2026

De

Situație bizară la Alba Iulia: Un loc de parcare ar putea împiedica aprovizionarea unui magazin. Reacția autorităților  O situație neobișnuită a fost semnalată de un cititor al ziarulunirea.ro. Este vorba despre un loc de parcare din Alba Iulia care, în anumite condiții, ar putea crea probleme serioase unui magazin din zonă. Mai exact, este vorba […]

Citește mai mult