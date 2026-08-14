FOTO ȘTIREA TA | Haz de necaz la Alba Iulia: ,,Industria calului revine”. Animalul, văzut plimbându-se liber pe strada Alcala de Henares

Haz de necaz la Alba Iulia: ,,Industria calului revine”. Animalul, văzut plimbându-se liber pe strada Alcala de Henares

Un cal lăsat liber a fost surprins în zona Alcala de Henares din Alba Iulia, potrivit unei fotografii publicate de un utilizator anonim într-un grup destinat locuitorilor municipiului, vineri, 14 august 2026.

Animalul, aflat pe mijlocul unui drum recent asfaltat, a fost fotografiat dintr-o mașină. Imaginea a fost însoțită de mesajul: „Bine ai venit în zona metropolitană Alba Iulia. Suntem în anul 1700”.

,,Dacă autobuze nu avem bun e și ăsta”

În secțiunea de comentarii, albaiulienii au făcut haz de necaz despre acest subiect:

,,Dacă autobuze nu avem bun e și ăsta”, a scris o femeie.

,,Anul calului”, a comentat un utilizator.

,,Industria calului revine”, a spus un bărbat.

,,Săracul e tot pe asfalt și stă nemișcat. Nu știu dacă are apă să bea în zonă. Dar nu pare un cal prea îngrijit”, a mai scris o femeie.

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