Foto | Maia Sandu, întâlnire cu două femei care au sfidat regimul sovietic: Au scris lozinci în română pe zidurile Chișinăului / „Lecții de verticalitate”

Maia Sandu, întâlnire cu două femei care au sfidat regimul sovietic: Au scris lozinci în română pe zidurile Chișinăului / „Lecții de verticalitate”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit vineri, 14 august 2026 cu Lilia Neagu și Asea Andruh-Scorpan, două femei care, în 1970, au avut curajul să scrie lozinci în limba română pe zidurile Chișinăului, sfidând autoritățile sovietice.

„Am avut o întâlnire caldă și emoționantă cu Lilia Neagu și Asea Andruh-Scorpan – cele două prietene care, în 1970, au avut îndrăzneala de a scrie pe zidurile Chișinăului lozinci în limba română, sfidând regimul sovietic”, a transmis Maia Sandu.

Șefa statului le-a mulțumit celor două femei pentru „tăria de caracter și demnitatea” de care au dat dovadă și a subliniat importanța păstrării acestor mărturii istorice.

„Avem nevoie să cunoaștem și să păstrăm asemenea lecții de verticalitate, mai ales pentru generațiile care nu au trăit acele vremuri”, a precizat Maia Sandu, arătând că istoria nu este construită doar prin marile evenimente și deciziile liderilor, ci și prin gesturile de curaj ale oamenilor care refuză să tacă.

Lupta pentru limba română, începută cu mult înainte de 1989

Gestul celor două femei a avut loc într-o perioadă în care Republica Moldova făcea parte din URSS, iar limba română era denumită oficial „moldovenească”. Autoritățile sovietice impuseseră alfabetul chirilic, în timp ce utilizarea alfabetului latin era considerată ilegală.

Nemulțumirile față de politica lingvistică sovietică au devenit tot mai vizibile la sfârșitul anilor ’80, pe fondul reformelor inițiate de Mihail Gorbaciov. Revendicările privind limba română și identitatea națională au culminat la 27 august 1989, când sute de mii de oameni au participat la Marea Adunare Națională de la Chișinău.

Manifestanții au cerut proclamarea limbii române drept limbă de stat și revenirea la alfabetul latin. Patru zile mai târziu, la 31 august 1989, Parlamentul de la Chișinău a adoptat noua legislație lingvistică, iar grafia latină a fost reinstaurată.

Data de 31 august a devenit ulterior Ziua Limbii Române în Republica Moldova. România marchează, la rândul său, Ziua Limbii Române în aceeași dată, începând din 2013.

sursa foto: Maia Sandu / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal