DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026

Scandal într-un local din Cugir: Adolescent de 17 ani, bătut de un bărbat de 38 de ani, din cauza unor neînțelegeri. Agresorul a fost reținut Un adolescent de 17 ani, din Cugir, a fost bătut de un bărbat de 38 de ani, din cauza unor neînțelegeri. Agresorul a fost reținut de polițiști. Potrivit IPJ Alba, […]