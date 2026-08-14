DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 24/08/2026 08:00 – 24/08/2026 16:00
2 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 25/08/2026 08:00 – 25/08/2026 16:00
3 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 26/08/2026 08:00 – 26/08/2026 16:00
4 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 27/08/2026 08:00 – 27/08/2026 16:00
5 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 28/08/2026 08:00 – 28/08/2026 16:00
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 ALBA IULIA, Strada IONEL TEODOREANU 19/08/2026 08:00 – 19/08/2026 11:00
2 ALBA IULIA, Strada NICOLAE PLESOIANU 19/08/2026 09:00 – 19/08/2026 15:00
3 HOPARTA, Strada PRINCIPALA PARTIAL 21/08/2026 08:00 – 21/08/2026 16:00
4 ALBA IULIA – Strada ROSIA MONTANA, Strada PIATRA CORBULUI 21/08/2026 09:00 – 21/08/2026 15:00
5 AIUD – Strada VALEA AIUDULUI PARTIAL, str. MOTILOR PARTIAL, Strada LIVEZII, Strada GHEORGHE LAZAR, Strada FANTANELE 21/08/2026 09:00 – 21/08/2026 16:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
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