Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului

Data de 15 august este una încărcată de simboluri, e o zi în care creştinătatea prăznuieşte Adormirea Maicii Domnului. Este vorba despre momentul în care Sfânta Fecioară Maria a trecut la cele veşnice. Se spune că în ziua Adormirii, îngerii şi sfinţii au umplut împrejurimile de lumină. De la funeralii ar fi lipsit apostolul Toma.

Iar când acesta a revenit, după 3 zile, s-a dus la mormânt și l-a găsit gol. Și se crede că Fiul Ei a ridicat-o la cer, de-a dreapta Lui, ca Împărăteasă. Unii oameni spun că de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului se pomenesc doar morții, cosiderând că ziua onomastică poate fi sărbătorită doar pe 8 septembrie, atunci când Biserica sărbătorește Nașterea Maicii Domnului.

Totuși, Biserica nu consideră greșit să spui ”La mulți ani!” cu ocazia acestei zile, fiind considerată o sărbătoare plină a bucuriei. Moartea Maicii Domnului este mutare la Viață, dupa cum reiese și din troparul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului: „Mutătu-te-ai la viața ceea ce ești Maica Vieții”. Din acest motiv, această sărbătoare nu este tristă, ci plină de bucurie.

Zi sfântă Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. La mulți ani de Sfântă Maria!

Zi speciala Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului un sincer La Mulți Ani!

Îngerii sa-ti călăuzească pașii La mulți ani, Maria! Îngerii sa-ti călăuzească pașii iar Sfântă Fecioara sa-ti lumineze drumul in viată.

Toata fericirea Astăzi e ziua numelui tău, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingaș ca tine. Iți doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume. La Mulți Ani!

De Sfântă Maria, zi sfântă, sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

La mulți ani și mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se îndeplinească toate dorințele. Sănătate si numai bucurii cu ocazia zilei tale de nume.

Fie ca Sf. Fecioara Maria, sa te ocrotească, sa-ti călăuzească pașii si sa-ti lumineze calea. La Mulți Ani!

De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate. Sa se îndeplinească toate dorințele pe care o sa ti le pui. La mulți ani, Maria!

Felicitări dragul meu cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani!

Fie ca Sfântă Maria sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La mulți ani!

Întocmai ca Fecioara Maria al cărei nume li porți, învață sa ierți, sa fi mai bun, mai înțelept, sa mă ierți când greșesc si sa mă înveți sa fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulți ani!

Pentru ca ești o persoana atât de buna, de drăguța si de loiala, îmi doresc ca Fecioara Maria sa aibă grija de tine, sa iți călăuzească pașii si sa iți lumineze calea in viată.

O zi frumoasa este ziua numelui tău! Sa te bucuri de viată, de zâmbete, de tot ce e frumos. La mulți ani Maria!

De Sf. Maria, zi de mare sărbătoare primește din partea mea cele mai sincere urâri de bine, sănătate, mult noroc si împlinirea tuturor dorințelor. Dumnezeu sa te călăuzească in tot cea-ce faci. La mulți ani!

Sa ai o zi frumoasa si sa te bucuri de numele pe care li porți. Sa fii fericita, iubita si bucuroasa. La mulți ani de Sfântă Maria!

În această zi speciala, iți transmit cele mai sincere urâri. Sa ai o viată plina de lucruri bune iar Sfântă Maria al cărei nume li porți sa te ocrotească mereu. La mulți ani de ziua numelui tău!

Un ocean de sănătate, un munte de noroc, un camion cu bani şi un sincer: La mulţi ani!

La mulţi ani, plini de fericire şi de împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta!

Dragă prietenă/prietene, pregăteşte băutura, că venim să te urăm, este ziua ta de nume, şi la greu nu te lăsăm. La mulţi ani cu sănătate, bucurie şi de toate!

Nu ştiu dacă îţi place numele pe care ţi l-au ales părinţii, dar eu îţi urez din suflet un călduros La mulţi ani! Că-ţi place sau nu, e totuşi ziua ta!

Nu-ţi urez să ai parte de bani, că ştiu că eşti descurcăreţ, nu-ţi urez nici să devii star, căci pentru oamenii din viaţa ta eşti deja o celebritate, îţi doresc să fii sănătos şi vesel, că restul vin singure! La mulţi ani, prieten drag!

Maria! Da, tu! Eşti dată în urmărire de către gaşca de prieteni, căci azi e ziua ta şi toţi vor să te ureze şi să te îmbrăţişeze! Mă alătur şi eu lor, sperând că te vom găsi, dar până una-alta, îţi zic acum: La mulţi ani!

Azi la meteo s-a anunţat cod galben de pupici şi de urări şi cred că responsabil pentru asta eşti tu. La mulţi ani!

