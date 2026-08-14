Foto | Care este programul primei etape din SuperLiga Alba, ediția 2026-2027: A fost stabilit „țintarul” turului și al primelor etape din retur

Care este programul primei etape din SuperLiga Alba, ediția 2026-2027: A fost stabilit „țintarul” turului și al primelor etape din retur

La sediul Asociației Județene de Fotbal Alba a avut loc, în după amiaza zilei de vineri, 14 august 2026, stabilirea prin tragere la sorți a programului turului SuperLigii Alba, ediția 2026-2027.

SuperLiga Alba este principalul eșalon al fotbalului județean.

Din noul sezon competițional SuperLiga Alba se va desfășura cu faze finale în sistem play-off/play-out.

Este o premieră pentru fotbalul județean din Alba, care se va regăsi, de altfel, și în formatul Ligii 4.

AFC Micești urmează să informeze la începutul săptămânii viitoare oficialii AJF Alba dacă va activa sau nu în Superliga. În cazul în care echipa din Micești va renunța să participe la competiția fotbalistică din eșalonul județean de elită, se va reface programul, pentru un format cu 10 echipe.

Iată programul primei etape (29 august 2026):

Performanța Ighiu – Industria Galda

Spicul Daia Română – Inter Unirea

CS Ocna Mureș – AFC Micești

CSM Sebeș – ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei

Academia Șona – CSM Aiud

Viitorul Sântimbru stă

În toamnă se vor disputa și 3 etape din retur, programul acestora fiind, de asemenea, stabilit vineri, 14 august 2026.

SuperLiga AJF Alba va fi prima competiție care va intra pe platforma Football Connect din această toamnă cu rapoarte online exclusiv electronic și carduri în loc de legitimații.

Cu prilejul tragerii la sorți au fost prezentate și modificările Legilor Jocului.

Prezentările au fost făcute de Darius Iviniș și Andrei Mutu.

sursa foto: AJF Alba

Secțiune Știri sub articolul principal