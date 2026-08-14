VIDEO | Ministrul Dezvoltării, avertisment de la Blaj pentru autoritățile locale, privind documentele proiectelor PNRR: ,,Să fie încărcate cât mai rapid posibil, nu în ultima zi”

Ministrul Dezvoltării, avertisment de la Blaj pentru autoritățile locale, privind documentele proiectelor PNRR: ,,Să fie încărcate cât mai rapid posibil, nu în ultima zi”

Ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a făcut un apel către autoritățile administrației publice locale care derulează proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul unei vizite la Blaj, vineri, 14 august 2026.

El a declarat că acestea trebuie să încarce din timp în platformele informatice documentele necesare accesării fondurilor europene, el explicând că, dacă lasă aceste demersuri pentru ultima zi, riscă să nu mai poată depune clarificări în situația în care acestea vor fi necesare.

„La Ministerul Dezvoltării gradul de absorbție este de 96%. Mesajul meu în continuare către autoritățile locale este acela de a lucra cel mai intens posibil în aceste mai puțin de 20 de zile, pentru că în platforma Ministerului Dezvoltării și în platformele celorlalte ministere trebuie încărcate toate documentele care includ recepția lucrărilor, inclusiv la construcții noi înscrierea în cartea funciară — ceea ce este posibil deja de două zile — și toate documentele care sunt cerute, inclusiv cererea finală. Mesajul meu este acela ca aceste documente să fie încărcate cât mai rapid posibil, nu în ultima zi, pentru că încărcarea în ultima zi are riscul de a avea următoarea problemă: dacă documentele necesită anumite completări, clarificări, nu va rămâne timp pentru aceste completări și clarificări”, a declarat ministrul Dezvoltării vineri după-amiază, în timpul unei vizite în județul Alba.

Acesta a explicat că autoritățile locale trebuie să se asigure din timp de recepția lucrărilor și încărcarea documentelor, arătând că, dacă aceste documente vor fi încărcate de către primării și consilii județene corect și la timp, absorbția fondurilor din PNRR gestionate de Ministerul Dezvoltării va fi integrală.

Secțiune Știri sub articolul principal