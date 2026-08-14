Actualitate

VIDEO | Ministrul Dezvoltării, avertisment de la Blaj pentru autoritățile locale, privind documentele proiectelor PNRR: ,,Să fie încărcate cât mai rapid posibil, nu în ultima zi”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ministrul Dezvoltării, avertisment de la Blaj pentru autoritățile locale, privind documentele proiectelor PNRR: ,,Să fie încărcate cât mai rapid posibil, nu în ultima zi”

Ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a făcut un apel către autoritățile administrației publice locale care derulează proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul unei vizite la Blaj, vineri, 14 august 2026.

El a declarat că acestea trebuie să încarce din timp în platformele informatice documentele necesare accesării fondurilor europene, el explicând că, dacă lasă aceste demersuri pentru ultima zi, riscă să nu mai poată depune clarificări în situația în care acestea vor fi necesare.

„La Ministerul Dezvoltării gradul de absorbție este de 96%. Mesajul meu în continuare către autoritățile locale este acela de a lucra cel mai intens posibil în aceste mai puțin de 20 de zile, pentru că în platforma Ministerului Dezvoltării și în platformele celorlalte ministere trebuie încărcate toate documentele care includ recepția lucrărilor, inclusiv la construcții noi înscrierea în cartea funciară — ceea ce este posibil deja de două zile — și toate documentele care sunt cerute, inclusiv cererea finală. Mesajul meu este acela ca aceste documente să fie încărcate cât mai rapid posibil, nu în ultima zi, pentru că încărcarea în ultima zi are riscul de a avea următoarea problemă: dacă documentele necesită anumite completări, clarificări, nu va rămâne timp pentru aceste completări și clarificări”, a declarat ministrul Dezvoltării vineri după-amiază, în timpul unei vizite în județul Alba.

Acesta a explicat că autoritățile locale trebuie să se asigure din timp de recepția lucrărilor și încărcarea documentelor, arătând că, dacă aceste documente vor fi încărcate de către primării și consilii județene corect și la timp, absorbția fondurilor din PNRR gestionate de Ministerul Dezvoltării va fi integrală.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Foto | Maia Sandu, întâlnire cu două femei care au sfidat regimul sovietic: Au scris lozinci în română pe zidurile Chișinăului / „Lecții de verticalitate”

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

în

14 august 2026

De

Maia Sandu, întâlnire cu două femei care au sfidat regimul sovietic: Au scris lozinci în română pe zidurile Chișinăului / „Lecții de verticalitate” Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit vineri, 14 august 2026 cu Lilia Neagu și Asea Andruh-Scorpan, două femei care, în 1970, au avut curajul să scrie lozinci în limba română pe […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Ministrul Cseke Attila, la Blaj: „Se lucrează intens” pe șantierele a două spitale deblocate recent. De ce au fost oprite lucrările

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

14 august 2026

De

Ministrul Cseke Attila, la Blaj: „Se lucrează intens” pe șantierele a două spitale deblocate recent. De ce au fost oprite lucrările  Attila Cseke, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a declarat, vineri, 14 august 2026, la Blaj, că una dintre priorități este finalizarea investițiilor la spitale, după ce lucrările la două unități medicale noi au […]

Citește mai mult

Actualitate

Admitere liceu 2027 | Calendarul repartizării și al admiterii în învățământul liceal, în consultare publică

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

14 august 2026

De

Admitere liceu 2027 | Calendarul repartizării și al admiterii în învățământul liceal, în consultare publică Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a repartizării și a admiterii în învățământul liceal, precum și calendarul cuprinzând activitățile specifice. Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, începând […]

Citește mai mult