Ce are dieta mediteraneană și ne lipsește nouă: Mai mult decât un regim alimentar

Un model alimentar inspirat din tradițiile culinare ale țărilor mediteraneene a ajuns în centrul cercetărilor despre sănătate, longevitate și prevenirea bolilor cronice. Dar ce face, de fapt, dieta mediteraneană atât de valoroasă?

Dieta mediteraneană nu este doar un regim alimentar, ci un stil de viață construit în jurul unor alimente simple, cât mai puțin procesate, alături de mișcare și mese luate în compania familiei sau a comunității. Modelul tradițional pune accent pe legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, nuci și semințe, ulei de măsline și pește. Carnea roșie, mezelurile, dulciurile și alimentele ultraprocesate ocupă un loc mult mai mic.

Unul dintre elementele definitorii este uleiul de măsline extravirgin, principala sursă de grăsimi în numeroase versiuni ale dietei. Acesta furnizează grăsimi mononesaturate și compuși bioactivi, inclusiv polifenoli. În locul unei alimentații bogate în grăsimi saturate și produse ultraprocesate, dieta mediteraneană favorizează grăsimile nesaturate provenite din ulei de măsline, nuci, semințe și pește.

De ce este considerată benefică pentru inimă? Răspunsul ține de ansamblul alimentației, nu de un singur ingredient. Aportul ridicat de fibre, antioxidanți, potasiu și grăsimi nesaturate, asociat cu un consum mai redus de carne procesată și produse bogate în zahăr, poate contribui la îmbunătățirea profilului cardiovascular. Studiile au asociat respectarea acestui model alimentar cu un risc mai redus de boli cardiovasculare și cu o mortalitate mai mică în anumite populații.

Beneficiile nu se opresc însă la sistemul cardiovascular. Dieta mediteraneană este cercetată și în legătură cu diabetul de tip 2, sănătatea metabolică, funcția cognitivă și controlul greutății corporale. Consumul frecvent de legume, fructe, leguminoase și cereale integrale furnizează fibre care pot favoriza sațietatea și un răspuns glicemic mai bun. În același timp, varietatea alimentară contribuie la un aport consistent de vitamine, minerale și substanțe fitochimice.

Un meniu mediteranean autentic nu înseamnă, așadar, paste cu sos sau pizza consumate fără limită. Principiul central este proporția. La baza meselor se află alimente vegetale, peștele apare regulat, lactatele sunt consumate moderat, iar carnea roșie și dulciurile sunt rezervate mai degrabă ocaziilor decât consumului zilnic.

O zi alimentară inspirată din acest model ar putea începe cu iaurt simplu, ovăz, fructe și nuci. La prânz, o salată consistentă cu leguminoase, legume și ulei de măsline poate fi urmată de o porție de pește și legume. Seara, o supă de linte, legume la cuptor sau o salată cu cereale integrale pot completa meniul. Apa rămâne băutura de bază.

Există însă o diferență importantă între dieta mediteraneană tradițională și variantele comerciale care folosesc această denumire pentru a promova produse individuale. Un aliment „mediteranean” nu transformă singur dieta într-una sănătoasă. Beneficiile sunt legate de tiparul alimentar în ansamblu și de consecvența cu care este urmat.

De asemenea, dieta nu trebuie privită ca o rețetă rigidă. Bucătăria românească poate fi adaptată principiilor mediteraneene prin creșterea cantității de legume și leguminoase, alegerea cerealelor integrale, folosirea uleiului de măsline, consumul regulat de pește și reducerea mezelurilor, a cărnii roșii și a dulciurilor. Nu este necesară schimbarea radicală a alimentației peste noapte.

În fond, forța dietei mediteraneene pare să provină tocmai din simplitatea ei: mai multe plante, mai multe fibre, grăsimi de calitate, alimente puțin procesate și mai puține produse care aduc multe calorii, dar puțini nutrienți.

Rămâne însă întrebarea esențială: poate un singur model alimentar să garanteze sănătatea și longevitatea? Nu. Alimentația este doar una dintre piesele puzzle-ului. Activitatea fizică, somnul, renunțarea la fumat, consumul redus de alcool, gestionarea stresului și accesul la îngrijiri medicale contribuie, la rândul lor, la starea de sănătate.

Dieta mediteraneană nu promite miracole. Tocmai aceasta este, poate, una dintre cele mai importante lecții ale sale: sănătatea pe termen lung nu se construiește printr-un aliment-minune, ci prin obiceiuri alimentare echilibrate, repetate zi de zi.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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