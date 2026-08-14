Ce nu e bine să faci de Sfânta Maria? 10 tradiții și superstiții românești pe care mulți încă le respectă

Sfânta Maria este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, iar în jurul zilei de 15 august s-au adunat de-a lungul timpului zeci de tradiții și superstiții. Unele sunt cunoscute de aproape toți românii, în timp ce altele mai sunt păstrate doar în anumite zone ale țării.

De la florile duse la biserică și plantele de leac până la credințele despre căsătorie, vreme și treburile din gospodărie, ziua de Sfânta Maria este plină de obiceiuri transmise din generație în generație.

Dar ce se spune că nu este bine să faci pe 15 august? Și care dintre aceste obiceiuri sunt, de fapt, doar superstiții?

Se spune că nu este bine să faci treburi grele în casă

Una dintre cele mai răspândite credințe populare este că, de Sfânta Maria, oamenii ar trebui să lase deoparte muncile gospodărești grele.

În unele sate, femeile nu coseau, nu torceau și nu țeseau în această zi. Treburile care puteau fi amânate erau lăsate pentru zilele următoare.

Ideea era simplă: ziua de sărbătoare trebuia dedicată rugăciunii, familiei și odihnei.

Important însă: faptul că ai de spălat rufe sau că trebuie să faci o activitate necesară în gospodărie nu înseamnă că ai încălcat o regulă religioasă.

Nu este bine să te cerți cu cei dragi

O altă credință spune că de Sfânta Maria nu este bine să porți ceartă, să provoci scandal sau să rămâi supărat pe cineva.

În tradiția populară, ziua trebuia să fie una a împăcării și a liniștii.

Chiar dacă este vorba despre o credință populară, mesajul este unul cât se poate de frumos: dacă există o supărare în familie, această zi poate fi un bun prilej pentru împăcare.

Florile de la biserică nu se aruncă

În multe zone ale țării, oamenii merg la biserică de Sfânta Maria cu flori și plante.

După slujbă, acestea sunt duse acasă și păstrate lângă icoane.

În credința populară, florile binecuvântate sunt considerate aducătoare de protecție și binecuvântare pentru gospodărie.

Pentru multe familii, acest obicei continuă și astăzi.

Plantele de leac au un loc special în această perioadă

August era o perioadă importantă pentru culesul plantelor în lumea satului românesc.

Oamenii adunau flori și ierburi, le uscau și le păstrau pentru lunile reci.

Unele plante erau folosite pentru diverse nevoi practice, în timp ce altele aveau o semnificație simbolică.

Tradiția plantelor de leac arată cât de strâns era legată viața oamenilor de natură.

Fetele nemăritate se rugau pentru un soț bun

Maica Domnului are un loc aparte în tradiția românească, iar în trecut fetele nemăritate se rugau în această perioadă pentru o căsătorie fericită.

Se credea că rugăciunea către Maica Domnului poate aduce liniște, protecție și un viitor bun în familie.

Acest obicei este una dintre dovezile felului în care sărbătorile religioase s-au împletit cu dorințele și preocupările oamenilor din lumea satului.

Vremea de Sfânta Maria putea „prevesti” toamna

Bătrânii urmăreau cu atenție vremea din jurul zilei de 15 august.

Dacă era frig, cald, ploua sau era senin, toate aceste schimbări puteau fi interpretate ca semne pentru perioada următoare.

Într-o vreme în care nu existau telefoane și aplicații meteo, astfel de observații erau importante pentru oamenii care depindeau de agricultură.

Astăzi, aceste credințe fac parte mai degrabă din folclorul românesc.

„De la Sfânta Maria, se schimbă pălăria”

Este una dintre cele mai cunoscute zicale populare despre această perioadă.

„De la Sfânta Maria, se schimbă pălăria.”

Expresia se referă la schimbarea treptată a vremii și la apropierea toamnei.

După mijlocul lunii august, nopțile și diminețile pot deveni mai răcoroase, iar oamenii de altădată observau foarte atent aceste semne ale naturii.

Primele roade ale pământului se duc la biserică

Sfânta Maria vine într-o perioadă în care livezile și grădinile sunt pline de roade.

În unele regiuni, oamenii obișnuiau să ducă la biserică fructe, struguri și alte produse ale gospodăriei.

Gestul era văzut ca o formă de mulțumire pentru recolta primită și pentru rodul pământului.

Ziua de 15 august este un moment de schimbare

În calendarul popular, Sfânta Maria nu este doar o sărbătoare religioasă.

Este și un reper al trecerii dintre vară și toamnă.

După această dată, oamenii începeau să fie mai atenți la vreme, la recolte și la pregătirile pentru sezonul rece.

De aceea, în jurul datei de 15 august s-au format numeroase zicale și credințe despre natură.

Se spune că ziua trebuie petrecută în pace

Poate cea mai frumoasă tradiție dintre toate este aceea că Sfânta Maria ar trebui să fie o zi liniștită, petrecută cu familia și fără conflicte.

În lumea satului, sărbătoarea era un moment în care oamenii mergeau la biserică, se întâlneau cu rudele și vecinii și încercau să lase supărările deoparte.

Dincolo de orice superstiție, este un obicei care păstrează un mesaj simplu: uneori, cel mai important lucru pe care îl putem face într-o zi de sărbătoare este să fim mai buni unii cu ceilalți.

Secțiune Știri sub articolul principal