Foto | Un apeduct vechi de peste un secol urmează să fie demolat la Sebeș: „Monument” industrial la capăt de existență

Un apeduct vechi de peste un secol urmează să fie demolat la Sebeș: „Monument” industrial la capăt de existență

Administrația locală din Sebeș urmează să facă demersurile necesare pentru demolarea unui apeduct degradat din zona Parcului Arini. Construcția, cu o lungime de peste 1,2 kilometri, ar urma să dispară.

O procedură de contractare prin licitație publică a lucrărilor de demolare a fost lansată de către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș în 13 august 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), fiind, însă, la scurt timp, anulată. Asta nu înseamnă că demolarea apeductului a fost abandonată.

„Monument” industrial de peste un secol

Apeductul este o construcție din beton și beton armat amplasată în intravilanul municipiului Sebeș, în zona Parcului Arini, pe un teren de aproximativ 12.730 de metri pătrați. Anul exact al construirii nu este cunoscut, însă informațiile disponibile indică anul 1906.

Construcția ar fi făcut parte din sistemul de aducțiune a apei către Uzina Electrică Sebeș și ar fi contribuit, în perioada respectivă, la alimentarea centralei și implicit la asigurarea iluminatului public al municipiului.

După mai bine de un secol, rolul său istoric a fost depășit însă de starea tehnică. O expertiză tehnică realizată de specialiști și actualizată în 2025 a recomandat demolarea apeductului. Consiliul Local Sebeș a aprobat, prin HCL nr. 180/2026, demolarea construcției.

Peste 1,2 kilometri de structură vor fi puși la pământ

Apeductul are o lungime totală de aproximativ 1.212,50 metri, din care circa 277 de metri sunt deja distruși sau prăbușiți.

Structura este alcătuită dintr-o succesiune de bolți din beton armat, timpane, pereți și pile, cu un canal de aducțiune a apei. Lățimea suprastructurii este de aproximativ 3,45 metri.

Pentru organizarea demolării, construcția a fost împărțită în două sectoare.

Primul sector, de aproximativ 85,15 metri, este cuprins între strada Depozitelor și strada Parcul Arini, în zona dintre pilele P3 și P10, fiind mărginit de proprietăți private.

Al doilea sector, mult mai extins, are aproximativ 1.084,40 metri și se întinde între pilele P1 și P3, respectiv de la P10 până la capătul canalului din beton. Acesta se află într-o zonă mărginită de căi de circulație rutieră și spații verzi.

Demolare controlată, într-o zonă cu circulație și spații verzi

Nu este vorba despre o demolare obișnuită. Metoda de intervenție va fi adaptată stării avansate de degradare a structurii, condițiilor din teren și proximității drumurilor, proprietăților și spațiilor verzi.

Constructorul va trebui să organizeze șantierul, să delimiteze și să securizeze zona, să asigure accesul utilajelor și, dacă este necesar, să amenajeze un drum tehnologic provizoriu.

Totodată, va trebui gestionată circulația rutieră din zona intervențiilor, verificate eventualele rețele de utilități și luate măsuri pentru protejarea acestora.

Demolarea trebuie făcută etapizat, astfel încât să fie evitate prăbușirile necontrolate și să fie protejate atât oamenii, cât și construcțiile și amenajările din vecinătate.

O atenție specială este acordată prafului, zgomotului și vibrațiilor, precum și protejării vegetației. Arborii care împiedică accesul utilajelor sau execuția lucrărilor nu pot fi îndepărtați discreționar, ci numai cu acordul beneficiarului și cu respectarea legislației aplicabile.

Pilele vor fi coborâte sub nivelul terenului

Demolarea nu se va limita la suprastructura vizibilă. Potrivit caietului de sarcini, pilele apeductului vor fi demolate până la minimum 30 de centimetri sub cota terenului existent.

Materialele rezultate vor trebui sortate și evacuate, iar gestionarea deșeurilor de construcții și demolări trebuie realizată prin operatori autorizați, în conformitate cu legislația de mediu.

Un detaliu important este că proiectul nu prevede recuperarea materialelor rezultate din demolare ca parte a lucrării. După evacuarea acestora, amplasamentul trebuie curățat complet.

Ce se întâmplă cu terenul după demolare

Demolarea nu este finalul proiectului. Este prevăzută și readucerea terenului la o stare corespunzătoare.

Suprafețele afectate vor fi nivelate, se va așterne un strat de aproximativ 15 centimetri de pământ vegetal, iar ulterior terenul va fi însămânțat cu gazon sau ierburi perene adaptate condițiilor locale.

Constructorul va trebui să asigure și udările necesare până la formarea unui covor vegetal uniform și stabil. De asemenea, terenul va fi adus la cote care să permită scurgerea naturală a apelor pluviale.

Practic, proiectul urmărește nu doar dispariția structurii degradate, ci și curățarea și refacerea suprafețelor ocupate de aceasta.

Investiție justificată prin siguranță și reconfigurarea zonei

Autoritatățile locale justifică necesitatea intervenției prin starea avansată de degradare a apeductului și prin riscurile asociate unei structuri vechi, aflate într-o zonă urbană.

Printre beneficiile urmărite sunt eliminate riscurile de prăbușire și de accidentare, reducerea vulnerabilităților dintr-o zonă cu structură degradată și eliberarea terenului pentru o eventuală utilizare ulterioară.

Sunt invocate, de asemenea. beneficii urbane și de mediu: îmbunătățirea aspectului zonei, posibilitatea valorificării sau reciclării unor materiale rezultate din demolare și transformarea suprafețelor eliberate în spații amenajate.

foto interior articol 1 – Apeductul de la Sebeș – plan de amplasament

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