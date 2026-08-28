Foto știrea ta | Drumuri de „5 stele” la Alba Iulia: Asfaltul s-a surpat pe prima bandă de circulație pe Calea Moților

Drumuri de „5 stele” la Alba Iulia: Asfaltul s-a surpat pe prima bandă de circulație pe Calea Moților

Pe Calea Moților din Alba Iulia, asfaltul s-a surpat, iar în carosabil a apărut o groapă, pe prima bandă de circulație. Mai exact, problema a fost semnalată la numărul 102, unde o porțiune din carosabil a cedat, formându-se o groapă de dimensiuni medii.

Astfel, șoferii care tranzitează drumul ,,de 5 stele” din municipiu sunt nevoiți să circule cu atenție sporită pentru a evita groapa și eventualele incidente. Imaginile care surprind starea carosabilului au fost trimise de un cititor al ziarulunirea.ro.

Situația este cu atât mai problematică în contextul în care, cu doar o zi în urmă, pe Calea Moților a avut loc un accident mortal. O femeie în vârstă de 72 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme.

Ziariștii de la ziarulunirea.ro au solicitat un punct de vedere din partea administrației locale cu privire la această problemă. La momentul publicării articolului, nu a fost transmis niciun răspuns. Vom reveni cu informații imediat ce acesta va fi primit.

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