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Foto știrea ta | Drumuri de „5 stele” la Alba Iulia: Asfaltul s-a surpat pe prima bandă de circulație pe Calea Moților

Bogdan Ilea

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Drumuri de „5 stele” la Alba Iulia: Asfaltul s-a surpat pe prima bandă de circulație pe Calea Moților

Pe Calea Moților din Alba Iulia, asfaltul s-a surpat, iar în carosabil a apărut o groapă, pe prima bandă de circulație. Mai exact, problema a fost semnalată la numărul 102, unde o porțiune din carosabil a cedat, formându-se o groapă de dimensiuni medii.

Astfel, șoferii care tranzitează drumul ,,de 5 stele” din municipiu sunt nevoiți să circule cu atenție sporită pentru a evita groapa și eventualele incidente. Imaginile care surprind starea carosabilului au fost trimise de un cititor al ziarulunirea.ro.

Situația este cu atât mai problematică în contextul în care, cu doar o zi în urmă, pe Calea Moților a avut loc un accident mortal. O femeie în vârstă de 72 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme.

Citește și: Update video | Accident rutier mortal la Alba Iulia: O femeie de 72 de ani și-a pierdut viața în urma evenimentului rutier în care au fost implicate 3 autoturisme

Ziariștii de la ziarulunirea.ro au solicitat un punct de vedere din partea administrației locale cu privire la această problemă. La momentul publicării articolului, nu a fost transmis niciun răspuns. Vom reveni cu informații imediat ce acesta va fi primit.

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