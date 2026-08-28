Curier Județean

21 august 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina se menține la 10,20 lei/litru la mai multe stații din oraș. Cât costă benzina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 30 de minute

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Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina se menține la 10,20 lei/litru la mai multe stații din oraș. Cât costă benzina

Prețurile carburanților continuă să se mențină la un preț ridicat în Alba și în România. Vineri, 28, august 2026, motorina costă peste 10 lei/litru la cele mai cunoscute benzinării din oraș.

Preț carburanți Alba Iulia la data de 28 august 2026, potrivit peco-online:

OMV:

  • Motorină – 10.20 lei
  • Benzină – 9.57 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.14 lei
  • Benzină – 9.51 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.40 lei
  • Benzină – 9.57 lei

Mol:

  • Motorină – 10.20 lei
  • Benzină – 9.57 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.20 lei
  • Benzină – 9.54  lei

Reamintim că, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporară cu 20% a accizei pentru motorina standard, în perioada 16-31 august 2026. Măsura a dus inițial la scăderea prețurilor, însă carburantul a început din nou să se scumpească.

Prețurile afișate de Peco Online sunt orientative și se pot modifica în funcție de stație și de ora actualizării.

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