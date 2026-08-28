Video | Două persoane, reținute la Cenade pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și conducerea unui vehicul fără permis. Amenzi de peste 18.000 de lei aplicate de polițiști

Două persoane, reținute la Cenade pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și conducerea unui vehicul fără permis. Amenzi de peste 18.000 de lei aplicate de polițiști

Doi bărbați, de 54 și 34 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, în urma unei acțiuni cu efective mărite desfășurate de polițiști în localitatea Cenade. Aceștia sunt cercetați pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Polițiștii au aplicat și amenzi de peste 18.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 august 2026, în intervalul orar 16.00-20.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj, împreună cu cei ai Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza localității Cenade, în urma căreia 2 persoane, în vârstă de 54 și 34 de ani au fost reținute, pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Acțiunea a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, prin intermediul aplicației eDAC, au fost efectuate peste 120 de verificări de persoane și au fost controlate peste 70 de autovehicule.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale, majoritatea pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice, în valoare totală de 18.437,5 lei.

Totodată, au fost efectuate 24 de testări pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar ca măsuri complementare au fost retrase două permise de conducere.

În urma acțiunii, 12 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție.

Totodată, au fost verificați 5 deținători de arme, iar 9 persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, au fost consiliate.

Polițiștii vor continua să acționeze în zonele de competență, pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta ordinea și liniștea publică și pentru protejarea cetățenilor.

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