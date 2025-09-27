Rămâi conectat

FOTO-ȘTIREA TA | Bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia, demnă de Cartea Recordurilor la timpul de așteptare: „E cea mai selectă și rafinată bătaie de joc!”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia, demnă de Cartea Recordurilor la timpul de așteptare: „E cea mai selectă și rafinată bătaie de joc!”

Sâmbătă, 27 septembrie 2025, bariera de pe strada Mărășești din Alba Iulia și-a mai depus o dată candidatura la Cartea Recordurilor… Negative!

Numeroși șoferi nenorocoși au așteptat 25 de minute pentru a primi în cele din urmă undă verde spre a-și vedea de drum.

„Datele statistice confirmă ca bariera de pe strada Mărășești e cea mai selectă și rafinată bataie de joc la adresa celor care intra sau ies in și din Alba Iulia”, spune, revoltat, un cititor ziarulunirea.ro.

Potrivit acestuia, sâmbătă, 27 septembrie 2025, s-a înregistrat un timp foarte mare, „record absolut”, de așteptare la barieră.

Este vorba de 25 de minute.

„Cu două trenuri cu timp intermediar de 17 minute. Timp în care, sigur, și un melc ar fi trecut calea ferată”, precizează cu amărăciune în ton cititorul ziarulunirea.ro.

Instantaneele trimise de acesta au fost realizate în pragul orei 16.00.

