FOTO ȘTIREA TA | Aglomerație la abonamentele STP: Pensionarii stau la coadă pentru a beneficia de gratuitate

Pensionarii din Alba Iulia au mers, în număr mare, la casa de abonamente STP pentru a beneficia de gratuitatea oferită. Cardurile de gratuitate au fost avizate pe 3 luni.

Astfel, astăzi, 29 decembrie 2025, mai mulți pensionari au stat și așteptat la coadă pentru a-și putea garanta abonamentele STP care oferă gratuitate pentru cursele din oraș. Zeci de vârstnici au petrecut minute în șir în fața standului pentru abonamentele oferite de Societatea de Transport Public din Alba Iulia.

Potrivit STP, persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local pe teritoriul municipiului Alba Iulia, trebuie să prezinte următoarele documente în vederea eliberării cardurilor de mobilitate urbană: Document de identitate (BICI) – ORIGINAL și Cupon de pensie – ORIGINAL.

Validarea cardului este obligatorie la fiecare călătorie pe care o efectuați, el reprezentând mai mult decât un simplu abonament. Nevalidarea lui este similară cu călătoria fără bilet şi se pedepseşte ca atare, explică STP.

Reamtim că, despre ,,războiul” dintre Primărie și STP că, angajații STP Alba Iulia au început să își primească salariile restante, după ce restul de plată aferent lunii octombrie a fost achitat. Primarul Gabriel Pleșa a anunțat că administrația dorește să achite o sumă cât mai mare, din datoria totală, până la finalul anului.

Potrivit informațiilor Ziarului Unirea, șoferii au primit restul de plată aferent lunii octombrie, care ar fi trebuit achitat pe 15 noiembrie. În prezent, mai există un rest de plată pentru luna noiembrie, care ar fi trebuit să intre în conturi pe 15 decembrie. Angajații susțin că, până la data de 30 decembrie, trebuie achitat și avansul pentru luna ianuarie.

,,Chiar dacă mai avem o restanță de aproximativ 4 milioane de lei din bugetul aprobat pe anul 2025, am achitat aproximativ 1.6 milioane, iar toți banii pe care îi vom mai încasa în perioada următoare vor merge către STP, până la stingerea datoriei. Mi-aș dori ca șoferii să își primească salariile până la sfârșitul anului, iar primăria va încerca să achite o sumă cât mai mare”, a declarat Gabriel Pleșa pentru Ziarul Unirea.

