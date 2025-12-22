Angajații STP Alba Iulia și-au primit o parte din banii restanți. Primarul Gabriel Pleșa: „Toți banii pe care îi vom mai încasa în perioada următoare vor merge către STP”

Angajații STP Alba Iulia au început să își primească salariile restante, după ce restul de plată aferent lunii octombrie a fost achitat. Primarul Gabriel Pleșa a anunțat că administrația dorește să achite o sumă cât mai mare, din datoria totală, până la finalul anului.

Potrivit informațiilor Ziarului Unirea, șoferii au primit restul de plată aferent lunii octombrie, care ar fi trebuit achitat pe 15 noiembrie. În prezent, mai există un rest de plată pentru luna noiembrie, care ar fi trebuit să intre în conturi pe 15 decembrie. Angajații susțin că, până la data de 30 decembrie, trebuie achitat și avansul pentru luna ianuarie.

Contactat de Ziarul Unirea, primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a declarat că aproximativ 1,6 milioane de lei au fost achitați. Mai mult decât atât, banii încasați în perioada următoare vor merge către STP până când datoria urmează să fie plătită în întregime.

,,Chiar dacă mai avem o restanță de aproximativ 4 milioane de lei din bugetul aprobat pe anul 2025, am achitat aproximativ 1.6 milioane, iar toți banii pe care îi vom mai încasa în perioada următoare vor merge către STP, până la stingerea datoriei. Mi-aș dori ca șoferii să își primească salariile până la sfârșitul anului, iar primăria va încerca să achite o sumă cât mai mare”, a declarat Gabriel Pleșa pentru Ziarul Unirea.

Reamintim că, șoferii și controlorii Societății de Transport Public Alba Iulia, au spus, pe data de 6 noiembrie 2025, că nu și-au primit banii de două luni. Angajații au mers la Primărie pentru a dialoga cu administrația în vederea soluționării problemei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI