Semnalizarea drumurilor județene din Alba: Achiziție în derulare a Consiliului Județean. Lista

Consiliul Județean Alba pregătește o nouă achiziție de produse pentru semnalizarea rutieră verticală, cu o valoare totală estimată de 177.601 lei fără TVA. Data limită pentru primirea ofertelor este 9 noiembrie 2026.

Instituția își motivează demersul prin calitatea de administrator al drumurilor județene. Potrivit documentului, în baza art. 5 alin. (1)-(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, coroborat cu art. 40 alin. (1) din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, Consiliul Județean trebuie să semnalizeze și să mențină drumurile în stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului rutier. Produsele vor fi achiziționate conform standardului STAS SR 1848.

Ce se cumpără

Achiziția cuprinde două loturi.

Lotul 1 este restrâns: două panouri dreptunghiulare de tip T18, cu dimensiunea de 2000×3000 mm, realizate cu folie de clasă tehnică 3.

Lotul 2 cuprinde restul de produse, mult mai numeroase. Cele mai multe sunt indicatoare de uz curent:

*200 de indicatoare triunghiulare, cu latura de 700 mm;

*152 de indicatoare circulare, cu diametrul de 600 mm;

*100 de indicatoare pătrate, cu latura de 650 mm;

*20 de indicatoare „Oprire – STOP“ (B2), de 800 mm;

*44 de oglinzi rutiere stradale, cu diametrul de 800 mm;

*229 de indicatoare F46/F48 „Intrare/Ieșire localitate“, de 1500 x 500 mm.

Pentru indicarea direcției sunt prevăzute mai multe tipuri de indicatoare în formă de săgeată. Din categoria F31 („Direcția spre localitatea indicată“), de 2000 x 330 mm, se vor livra 16 bucăți cu folie de clasă tehnică 2 și alte 10 bucăți fără specificația respectivă. Două indicatoare F34, de 3830 x 650 mm, vor avea folie de clasă tehnică 3. Lista mai include 6 indicatoare F33 („Direcția de urmat pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri“), de 1100 x 330 mm, și 5 indicatoare U16 („Deviere temporară“), de 1100 x 330 mm.

Pentru situații speciale de circulație sunt prevăzute 2 indicatoare F6 („Drum închis circulației publice“) și 2 indicatoare F7 („Presemnalizarea traseului de urmat în cazul unei restricții de circulație“), ambele de 1500 x 1500 mm.

În document sunt enumerate și indicatoare dreptunghiulare pentru sectoare periculoase: 8 bucăți P4 („Distanța între indicator și începutul locului periculos“), de 450 x 200 mm, și 300 de bucăți P8 („Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul“), de 600 x 200 mm. Pentru delimitarea zonelor de acțiune ale indicatoarelor se vor livra câte 10 bucăți din tipurile P10 (începutul zonei), P11 (confirmarea) și P12 (sfârșitul), toate de 150 x 300 mm.

Pentru montaj sunt prevăzuți stâlpi zincați cu diametrul de 60 mm și grosimea de 3 mm: 8 bucăți de câte 6 metri liniari și 16 bucăți de câte 4 metri liniari.

Cerințe tehnice

Suporturile elementelor de semnalizare se vor confecționa din tablă de oțel zincată, conform normativelor. Folia retroreflectorizantă va fi, ca regulă, de clasă tehnică 1, cu excepția pozițiilor menționate expres în caiet, care vor avea folie de clasă 2 sau 3. Furnizorul va include în livrare sistemele de prindere pe stâlpi (bride, șuruburi, piulițe). Bridele vor fi pentru stâlpi cu diametrul de 48 mm, cu excepția a 48 de bucăți, destinate stâlpilor de 60 mm.

Elementele nu vor fi livrate dintr-o dată, ci vor fi comandate de autoritate după încheierea contractului, în funcție de simbolurile și semnificațiile necesare, pe bază de comandă.

Produsele trebuie să fie omologate cu certificat de conformitate. Foliile retroreflectorizante vor fi garantate și vor avea o durată de serviciu conformă standardelor și normativelor în vigoare. Termenul de livrare este de 3 luni (o lună echivalând cu 30 de zile) de la data lansării comenzii de către achizitor, iar predarea-primirea se consemnează într-un proces-verbal.

Furnizorul va depune către autoritatea contractantă Certificate CE, Certificate de Garanție și alte documente sau marcaje de identificare pentru foliile retroreflectorizante.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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