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Nicușor Dan promite dezvăluiri despre Călin Georgescu și influența Rusiei în alegeri: „Informații care nu sunt în spațiul public vor apărea în raport”

Ioana Oprean

Publicat

acum 26 de minute

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Nicușor Dan promite dezvăluiri despre Călin Georgescu și influența Rusiei în alegeri: „Informații care nu sunt în spațiul public vor apărea în raport”

Președintele Nicușor Dan anunță noi informații despre traseul politic al lui Călin Georgescu și presupusa influență a Rusiei asupra alegerilor prezidențiale din România. Șeful statului susține că raportul aflat în pregătire va conține elemente relevante, încă necunoscute publicului, însă evită să ofere detalii despre conținutul documentului sau despre data la care acesta va fi prezentat.

Petrecerea Divorțaților

Declarația a fost făcută marți, 10 noiembrie 2026, în cadrul unei conferințe de presă, după ce președintele a fost întrebat dacă raportul va aduce informații suplimentare despre ascensiunea lui Călin Georgescu, scrutinul prezidențial și posibila implicare a Rusiei.

„Existau mai multe informații interesante despre parcursul domniei sale și care nu sunt în momentul ăsta în spațiul public. Și ele toate vor fi în raport”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă poate dezvălui câteva dintre aceste elemente, președintele a refuzat să ofere indicii și a îndemnat publicul să aștepte prezentarea documentului.

Raportul, fără un termen clar de publicare

Nici în privința datei publicării raportului, Nicușor Dan nu a oferit o certitudine. Deși anterior au fost avansate anumite termene, acestea nu au fost respectate, iar președintele spune că nu mai dorește să facă promisiuni calendaristice.

„Nu vreau să mai dau calendare, pentru că am dat deja și iată că nu mi-a dat timpul dreptate și acum mă feresc”, a explicat șeful statului.

Alegerile anulate din 2024, în centrul controverselor

Călin Georgescu a devenit figura centrală a crizei electorale din România după ce a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, cu 22,94% din voturi.

La 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a decis anularea întregului proces electoral, în urma documentelor declasificate prezentate de instituțiile de securitate. Acestea indicau nereguli privind promovarea coordonată pe rețelele sociale, finanțarea campaniei și suspiciuni referitoare la implicarea unui actor statal extern.

Noile informații promise de Nicușor Dan ar urma să completeze tabloul evenimentelor care au precedat anularea scrutinului, însă conținutul lor rămâne, deocamdată, necunoscut.

sursa: Mediafax

foto – cu rol ilustrativ

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