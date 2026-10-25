4,9 kilometri de drumuri intră în planul de reabilitare dintr-o comună de munte din Alba: Investiție de peste 20 de milioane de lei

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru un proiect de infrastructură rutieră care vizează modernizarea a 4,868 de kilometri de străzi și racorduri din comuna Lupșa, județul Alba. Investiția, estimată la peste 21,6 milioane de lei cu TVA inclus, urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea siguranței rutiere și amenajarea sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale.

Aproape cinci kilometri de drumuri, incluși în proiect

Primăria Lupșa pregătește o intervenție amplă asupra infrastructurii rutiere locale, prin proiectul „Reabilitare infrastructură rutieră locală, în satele Mușca și Hădărău, comuna Lupșa, județul Alba”. Documentația tehnică aferentă investiției a fost elaborată pentru beneficiar, Comuna Lupșa, de către CAM GROUP SRL din Cluj-Napoca.

Potrivit memoriului de prezentare depus în cadrul procedurii de mediu, proiectul vizează străzi și racorduri rutiere existente, aflate în intravilanul și extravilanul comunei, care urmează să fie modernizate pentru a asigura condiții mai bune de deplasare pentru locuitori și ceilalți participanți la trafic.

Lungimea totală a sectoarelor de drum incluse în documentație este de 4.868 de metri, iar lucrările sunt concepute pentru drumuri locale de categoria tehnică IV, cu o singură bandă de circulație.

Ce străzi sunt vizate de lucrări

Lista sectoarelor propuse pentru modernizare cuprinde 14 străzi și racorduri rutiere din mai multe zone ale comunei:

*Strada Florii – 113 metri;

*Strada Ruzale – 208 metri;

*Racord strada Principală – Ghiula – 122 de metri;

*Strada Saivan – 148 de metri;

*Strada Munceluș – 1.142 de metri;

*Racord 1 – strada Munceluș – 208 metri;

*Racord 2 – strada Munceluș – 225 de metri;

*Strada Bisericii – 240 de metri;

*Racord strada Principală – La bloc – 94 de metri;

*Racord strada Principală – Ignat – 212 metri;

*Strada Țăpuși – 1.220 de metri;

*Strada Burănești – 281 de metri;

*Strada Șindrilarilor – 420 de metri;

*Racord strada Cuptoruș – 95 de metri.

Străzile sunt repartizate în satele și zonele Mușca, Hădărău, Piti­ga, Lazuri și Mănăstire.

Două dintre cele mai lungi sectoare sunt strada Țăpuși, cu 1,22 kilometri, și strada Munceluș, cu 1,142 kilometri. Prin lungimea cumulată a traseelor, proiectul urmărește să îmbunătățească accesul rutier pe mai multe segmente ale rețelei locale, nu doar pe o singură stradă.

Rigole, șanțuri și podețe pentru gestionarea apelor pluviale

Un element important al investiției îl reprezintă lucrările pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații. Acestea sunt prevăzute pentru a organiza scurgerea apelor de pe suprafața drumurilor și pentru a limita problemele asociate acumulărilor de apă.

Documentația tehnică include realizarea unor rigole carosabile din beton, rigole cu grătare metalice, rigole de acostament și rigole triunghiulare, precum și amenajarea unor șanțuri trapezoidale pereate.

Sunt prevăzute, de asemenea, 29 de podețe, dintre care 27 urmează să fie realizate ca podețe tubulare noi, iar două soluții existente vor fi înlocuite cu rigole carosabile, potrivit memoriului de prezentare.

Lucrările de sprijinire a taluzurilor reprezintă o altă componentă a proiectului. În funcție de caracteristicile fiecărui sector, sunt prevăzute fundații adâncite pentru parapete metalice de siguranță și ziduri de sprijin din beton armat, cu înălțimi și lungimi adaptate situațiilor descrise în proiect.

Aceste intervenții tehnice sunt menite să completeze modernizarea carosabilului și să contribuie la stabilitatea infrastructurii pe sectoarele unde configurația terenului impune asemenea lucrări.

Investiție estimată la peste 21,6 milioane de lei

Valoarea totală estimată a proiectului este de 21.689.075,04 lei, inclusiv TVA. Din această sumă, valoarea fără TVA este de 17.924.855,40 lei, iar TVA-ul este calculat la 3.764.219,63 lei, conform memoriului de prezentare.

Perioada estimată pentru executarea lucrărilor este de 60 de luni, în documentație menționându-se că acestea ar urma să fie licitate etapizat.

Investiția este justificată de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de circulație, reducerii timpilor de deplasare și a costurilor de exploatare a autovehiculelor, precum și creșterii siguranței rutiere. Documentația indică și posibilitatea reducerii zgomotului și a emisiilor asociate traficului, ca efect al îmbunătățirii condițiilor de rulare.

Terenurile vizate aparțin domeniului public și sunt administrate de Comuna Lupșa, având în prezent destinația de drumuri publice.

foto – cu rol ilustrativ

Secțiune Știri sub articolul principal