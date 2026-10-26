Curier Județean

26-30 octombrie 2026 | Etica în afaceri și responsabilitatea socială europeană, în prim-plan la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Proiect educațional internațional

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

De

Etica în afaceri și responsabilitatea socială europeană, în prim-plan la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Proiect educațional internațional

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing din cadrul Facultății de Științe Economice a Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) va fi timp de o săptămână gazda unui nou proiect educațional de anvergură internațională: BIP – Blended Intensive Programme cu titlul „Business Ethics and CSR (Corporate Social Responsibility)”, finanțat prin programul Erasmus +.

Petrecerea Divorțaților

Proiectul reunește peste 25 de studenți de la universități partenere din Austria, Polonia, Portugalia, Ungaria și România, însoțiți de cadre didactice de specialitate, care colaborează îndeaproape cu cadrele didactice și mediul de afaceri din Alba Iulia și împrejurimi pentru a aprofunda concepte legate de etica în afaceri, sustenabilitate și responsabilitate socială corporativă.

Structura și calendarul programului

Programul a debutat printr-o serie de sesiuni online de formare organizate în zilele de 19 și 20 octombrie 2026, și anume cursul teoretic Ethical Marketing, un workshopul dedicat elementelor de bază – The Basics of Business Ethics and CSR și o sesiune aplicată despre CSR in Romania. În perioada 26–30 octombrie 2026, studenții și cadrele didactice din cadrul universităților partenere vor participa la activități academice, vizite de studiu și schimburi interculturale:

* Luni, 26 octombrie: Deschiderea oficială va avea loc la Palatul Apor/Clădirea Rectoratului (Sala Senatului), unde participanții își vor prezenta universitățile și țările de origine în mod creativ. Ziua va continua cu un tur ghidat al Cetății Alba Carolina și o seară de socializare cu produse tradiționale din țările de origine ale studenților;

* Marți, 27 octombrie: Participanții efectuează un studiu de caz la Centrul Logistic Kaufland din Turda, urmat de o vizită aplicată la Salina Turda, un exemplu elocvent de sustenabilitate și dezvoltare comunitară în turism.

* Miercuri, 28 octombrie: Agendă centrată pe vizita practică la compania DELEX și o vizită de studiu dedicată patrimoniului cultural și turismului responsabil la Castelul Corvinilor din Hunedoara.

* Joi, 29 octombrie: Vizită de studiu axată pe afaceri responsabile la Lactalis România (Oiejdea, județul Alba), urmată de sesiuni intense de lucru în echipă în spațiile universității pentru crearea de campanii CSR de succes.

* Vineri, 30 octombrie: Prezentările finale ale proiectelor realizate de echipe și evaluarea campaniilor de CSR propuse de către studenți.

Prin intermediul acestui program (BIP), studenții au oportunitatea rară de a corela teoria academică cu bunele practici economice din România, analizând modul în care companiile integrează responsabilitatea socială în strategia de business. Totodată, proiectul stimulează dialogul intercultural, consolidând parteneriatele academice europene ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

4,9 kilometri de drumuri intră în planul de reabilitare dintr-o comună de munte din Alba: Investiție de peste 20 de milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

25 octombrie 2026

De

4,9 kilometri de drumuri intră în planul de reabilitare dintr-o comună de munte din Alba: Investiție de peste 20 de milioane de lei Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru un proiect de infrastructură rutieră care vizează modernizarea a 4,868 de kilometri de străzi și racorduri […]

Citește mai mult

Curier Județean

Autobază pentru 60 de autobuze electrice la Alba Iulia, pe 1,5 hectare de pășune: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

25 octombrie 2026

De

Autobază pentru 60 de autobuze electrice la Alba Iulia, pe 1,5 hectare de pășune: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare infrastructură pentru dezvoltare sistem de transport public local/zonal de călători”, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Polițiștii din Alba, alături de elevi înainte de vacanță: Peste 400 de copii, implicați în activități pentru siguranță

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

25 octombrie 2026

De

Polițiștii din Alba, alături de elevi înainte de vacanță: Peste 400 de copii, implicați în activități pentru siguranță Siguranța rutieră, prevenirea bullyingului și a violenței, dar și riscurile din mediul online au fost principalele teme abordate de polițiștii din cadrul IPJ Alba, în perioada 19–23 octombrie 2026, în unitățile de învățământ din județ. Acțiunile, desfășurate […]

Citește mai mult