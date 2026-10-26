26-30 octombrie 2026 | Etica în afaceri și responsabilitatea socială europeană, în prim-plan la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Proiect educațional internațional
Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing din cadrul Facultății de Științe Economice a Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) va fi timp de o săptămână gazda unui nou proiect educațional de anvergură internațională: BIP – Blended Intensive Programme cu titlul „Business Ethics and CSR (Corporate Social Responsibility)”, finanțat prin programul Erasmus +.
Proiectul reunește peste 25 de studenți de la universități partenere din Austria, Polonia, Portugalia, Ungaria și România, însoțiți de cadre didactice de specialitate, care colaborează îndeaproape cu cadrele didactice și mediul de afaceri din Alba Iulia și împrejurimi pentru a aprofunda concepte legate de etica în afaceri, sustenabilitate și responsabilitate socială corporativă.
Structura și calendarul programului
Programul a debutat printr-o serie de sesiuni online de formare organizate în zilele de 19 și 20 octombrie 2026, și anume cursul teoretic Ethical Marketing, un workshopul dedicat elementelor de bază – The Basics of Business Ethics and CSR și o sesiune aplicată despre CSR in Romania. În perioada 26–30 octombrie 2026, studenții și cadrele didactice din cadrul universităților partenere vor participa la activități academice, vizite de studiu și schimburi interculturale:
* Luni, 26 octombrie: Deschiderea oficială va avea loc la Palatul Apor/Clădirea Rectoratului (Sala Senatului), unde participanții își vor prezenta universitățile și țările de origine în mod creativ. Ziua va continua cu un tur ghidat al Cetății Alba Carolina și o seară de socializare cu produse tradiționale din țările de origine ale studenților;
* Marți, 27 octombrie: Participanții efectuează un studiu de caz la Centrul Logistic Kaufland din Turda, urmat de o vizită aplicată la Salina Turda, un exemplu elocvent de sustenabilitate și dezvoltare comunitară în turism.
* Miercuri, 28 octombrie: Agendă centrată pe vizita practică la compania DELEX și o vizită de studiu dedicată patrimoniului cultural și turismului responsabil la Castelul Corvinilor din Hunedoara.
* Joi, 29 octombrie: Vizită de studiu axată pe afaceri responsabile la Lactalis România (Oiejdea, județul Alba), urmată de sesiuni intense de lucru în echipă în spațiile universității pentru crearea de campanii CSR de succes.
* Vineri, 30 octombrie: Prezentările finale ale proiectelor realizate de echipe și evaluarea campaniilor de CSR propuse de către studenți.
Prin intermediul acestui program (BIP), studenții au oportunitatea rară de a corela teoria academică cu bunele practici economice din România, analizând modul în care companiile integrează responsabilitatea socială în strategia de business. Totodată, proiectul stimulează dialogul intercultural, consolidând parteneriatele academice europene ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
foto: arhivă
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