26-28 octombrie 2026 | Vremea se strică în toată țara: Ninsori la munte, ploi abundente și vânt de până la 70 km/h

Vremea se strică în toată țara: Ninsori la munte, ploi abundente și vânt de până la 70 km/h

România intră sub incidența unui episod de vreme severă, cu precipitații mixte la altitudini mari, ninsori care vor depune până la 15 centimetri de zăpadă și ploi însemnate cantitativ în mai multe regiuni. Vântul va sufla cu putere, atingând la rafală 70 km/h pe crestele montane. Informarea meteorologică este valabilă până marți, 28 octombrie, la ora 12:00.

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 26 octombrie, ora 10 – 28 octombrie, ora 12

Fenomene vizate: precipitații mixte și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1500 m, ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului

Luni (26 octombrie), în zona de munte vor fi precipitații moderate cantitativ (izolat se vor acumula 10…20 l/mp) sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1500 m, treptat vor predomina lapovița și ninsoarea, astfel se va depune strat de zăpadă de 5…8 cm, iar mai ales în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali de 10…15 cm.

Pe parcursul zilei de marți (27 octombrie), ploile vor fi moderate cantitativ în sudul și estul teritoriului precum și în zona Carpaților de Curbură și se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…30 l/mp. La altitudini de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali temporar vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și va continua să se depună strat de zăpadă în general de 3…5 cm.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, luni îndeosebi în vestul și sudul Olteniei și în sudul Transilvaniei, iar marți în sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, cu rafale în general de 40…50 km/h și de peste 60…70 km/h pe crestele montane.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustratiov)

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