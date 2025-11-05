FOTO: Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia și Karate Forever Alba Iulia, rezultate remarcabile și medalii la Europenele de karate! Anamaria Suciu Vasile – campioană europeană! Argint pentru Miruna Țîr, Andrei Gliga și Anamaria Suciu Vasile
Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia și Karate Forever Alba Iulia, rezultate remarcabile și medalii la Campionatele Europenele de karate! Anamaria Suciu Vasile – campioană europeană! Argint pentru Miruna Țîr, Andrei Gliga și Anamaria Suciu Vasile
Rezultate remarcabile reușite de sportivii din Cetatea Marii Unirii, legitimați la CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate Forever Alba Iulia, la Campionatul European de Karate IKU, disputat la Szczecin (Polonia), zestrea cuprinzând 13 medalii (una de aur, 4 de argint și 8 de bronz).
Astfel, Anamaria Suciu Vasile a devenit campioană europeană la kumite și vicecampioană europeană la kata, Miruna Țîr a luat argintul la kumite, iar Andrei Gliga a devenit dublu vicecampion continental.
„Mulțumim sponsorilor și părinților pentru susținere”, a transmis Simion Băluță.
Rezultate:
*CSM Unirea Alba Iulia (director Radu Mircea Urcan, antrenor Simion Băluță): Anamaria Suciu Vasile – medalie de argint la kata și medalie de aur la kumite; Miruna Țîr – medalie de bronz la kata și medalie de argint la kumite; Jessica Țîr – două medalii de bronz (kata și kumite); Elisea Stoica – două medalii bronz (kata și kumite); April Dachin – medalie de bronz la kate;
*ACS Karate Forever Alba Iulia (președinte Alina Băluță, antrenori Simion Băluță, Mihai Mercan și Dorin Anghel): Andrei Gliga – două medalii de argint (kata și kumite); Laurențiu Ienciu – medalie de bronz la kata, locul 4 la kumite; Daria Glodean – locul 4 la kata, medalie de bronz la kumite; Alexandra Peșterean – locul 4 la kata și locul 4 la kumite; Gabriel Ienciu – locul 4 la kumite; Andreea Pașca – locul 4 la kumite.
