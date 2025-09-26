FOTO: Rezultate deosebite înregistrate de reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate Forever Alba Iulia la Campionatul Național de Karate Wado Kai de la Alba Iulia

Rezultate deosebite înregistrate de reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate Forever Alba Iulia la Campionatul Național de Karate Wado Kai disputat la Alba Iulia

De curând în Sala Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia s-a desfășurat Campionatul Național de Karate Wado Kai, eveniment organizat de Federația Română de Arte Marțiale, departamentul Wado Kai și CSM Unirea Alba Iulia, club care s-a clasat pe locul al treilea în ierarhia generală.

La deschiderea oficială a fost prezent Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, iar federația de profil a fost reprezentată de shihan Frederico Tavares (președintele departamentului) și sensei Andrei Tripa (secretar general). Clasamentul pe cluburi a fost următorul: 1. ACS Kaizen Timișoara, 2. CS Dacicus Orăștie, 3. CSM Unirea Alba Iulia, competiția disputându-se în probele de kata, kumite, kata echipe, kumite echipe.

Competitorii de la CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Simion Băluță, director Radu Mircea Urcan) au obținut următoarele rezultate:

*Iulia Ciucă – medalie de argint la kata, aur kumite, bronz kate echipe, argint kumite echipe;

*Jessica Țîr – bronz kata, bronz kumite, bronz kata echipe, aur kumite echipe;

*Ariana Sută – argint kata, argint kumite, aur kumite echipe;

*Andra Oarfă – bronz kata, argint kumite, bronz kata echipe, aur kumite echipe;

*Miruna Țîr – aur kata, bronz kumite, argint kata echipe;

*Marian Pavel – argint kata, argint kumite;

*Eliza Lebădă – bronz kumite, argint kata echipe;

*Elisea Stoica; *Andrei Florescu – argint kumite;

*Anamaria Suciu Vasile – bronz kumite, argint kumite echipe;

*April Dachin – bronz kata, argint kata echipe;

Reprezentanții ACS Karate Forever (președinte Alina Băluță, antrenori Mihai Mercan și Larisa Militaru) s-au clasat pe podium, după cum urmează:

*Daria Glodean – medalie de argint kata, argint kata echipe, argint kumite echipe;

*Alexandra Peșterean – bronz kata, bronz kumite, aur kumite echipe;

*Tudor Melnic – aur kata, argint kumite;

*David Muntean David – aur kumite;

*Sonia Rad – argint kumite, argint kata echipe, argint kumite echipe;

*Melisa Drăgan – argint kata, bronz kumite; *Maria Popa – argint kumite, argint kumite echipe;

*Gabriel Ienciu – bronz kata, argint kumite;

*Laurențiu Ienciu – bronz kata, argint kumite, argint kata echipe;

*Andreea Pașca – bronz kumite, argint kata echipe, argint kumite echipe;

*Iris Jude – bronz kata, argint kata echipe;

*Andrei Gliga – bronz kata, bronz kumite;

*Mirela Popa – bronz kata, bronz kumite;

*David Militaru – bronz kumite; *Robert Gavrilă – bronz kumite;

*Ruxandra Corb – bronz kata;

*Eveline Roșian – bronz kata, argint kata echipe;

*Nicolas Bălșan – bronz kumite;

*Oana Oargă – argint kata echipe;

*Patrik Pantea – bronz kumite.

*Sportivi albaiulieni în lotul României la Campionatele Europene

În urma acestui concurs, de la cele două cluburi din Cetatea Marii Uniri au fost selecționați următorii sportivi la lotul național cae va reprezenta România la Campionatul European Wado Kai, proba kumite, la Liège (Belgia), în 1 noiembrie 2025: Ariana Sută, Alexandra Peșterean, Miruna Țîr, Mirela Popa, Andrei Gliga, Anamaria Suciu Vasile, Eliza Lebădă, Andra Oarfă, Iulia Ciucă, Jessica Țîr, Andreea Pașca, Ana-Maria Popa, Robert Gavrilă, Andrei Florescu, Laurențiu Ienciu, Tudor Melnic, Marian Pavel și Gabriel Ienciu.

„Felicitări tutuor, mulțumim Primăriei municipiului Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia și Federației Române de Arte Marțiale”, a transmis antrenorul Simion Băluță.

