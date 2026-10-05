Foto | Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia, podium după podium la Memorialul „Ioan Schuster” 2026! Avram Iancu, între performerii competiției de înot la Reșița
Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia, podium după podium la Memorialul „Ioan Schuster” 2026! Avram Iancu, între performerii competiției de înot la Reșița
Peste 70 de înotători din România și Ungaria s-au întrecut, în weekend, la Reșița, în cadrul concursului internațional de înot masters Memorial „Ioan Schuster” 2026. CSM Unirea Alba Iulia a fost reprezentat de șapte sportivi, care au reușit o serie impresionantă de clasări pe podium.
Printre aceștia s-a aflat și cunoscutul înotător în ape deschise Avram Iancu, medaliat cu argint în proba de ștafetă 4×50 metri mixt.
Rezultatele obținute de sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia au fost:
*Palfi Attila: 5 locuri 1: 50 bras, 200 mixt, 400 liber, 100 bras, 4×50 liber ștafetă; locul 2: 4×50 mixt ștafetă; locul 4: 2×50 liber ștafetă 2 generații
*Ileană Radu 4 locuri 1 : 100 spate, 50 spate, 50 craul, ștafetă 4×50 liber; 3 locuri 2: 50 fluture, 200 mixt, ștafetă 4×50 mixt
*Stăncel Lukas: 3 locuri 1: 200 mixt, 400 liber, ștafeta 4×50 liber; 4 locuri 2: 100 spate, 50 spate, 50 liber, ștafetă 4×50 mixt; un loc 3 la ștafeta 2×50 liber 2 generații
*Oprea Ioan : 3 locuri 1: 50 spate, 50 liber, ștafeta 4×50 liber; un loc 2: 50 bras; locul 7 la ștafeta 2×50 liber 2 generații
*Oprea Ciprian : 2 locuri 1: 50 spate, 50 liber; un loc 7 la ștafeta 2×50 liber 2 generații.
*Stăncel Silviu: 2 locuri 2: 100 bras, 50 liber; un loc 3 la ștafeta 2×50 liber 2 generații
*Avram Iancu: un loc 2 la ștafeta 4×50 mixt; locul 6 la ștafeta 2×50 liber 2 generații.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Trei jucători din Alba sau cu origini în Alba în lotul pentru meciul România – Suedia: Când va avea loc partida din Liga Națiunilor și pe ce post TV va fi transmisă
Trei jucători din Alba sau cu origini în Alba în lotul pentru meciul România – Suedia: Când va avea loc partida din Liga Națiunilor și pe ce post TV va fi transmisă Trei jucători din Alba sau cu origini în Alba se află în lotul anunțat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partida România – Suedia […]
Foto | George Bursuc, ciclistul moț care are o serie impresionantă de succese în 2026: 14 competiții, 14 victorii. „Este cel mai bun sezon de până acum”
George Bursuc, ciclistul moț care are o serie impresionantă de succese în 2026: 14 competiții, 14 victorii. „Este cel mai bun sezon de până acum” George Bursuc, sportiv originar din Țara Moților, a avut parte de un sezon competițional excepțional, reușind să câștige categoria sa de vârstă la toate cele 14 competiții la care a […]
Liga 4, etapa a patra: Rapid CFR Teiuș, singura cu maximum de puncte, Voința Stremț – scorul campionatului | SF Valea Frumoasei 2, set liderului Sportul Câmpeni
Liga 4, etapa a patra: Rapid CFR Teiuș, singura cu maximum de puncte, Voința Stremț – scorul campionatului | SF Valea Frumoasei 2, set liderului Sportul Câmpeni, în Seria 1 Sportul Câmpeni, liderul Seriei 1, a sufertit primul eșec stagional, cedând la un set de tenis, 3-6, la Săsciori, cu Școala Frumoasei 2, care a câștigat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Academicianul Ioan-Aurel Pop și Vasile Dâncu, directorul Editurii „Școala Ardeleană”, invitați speciali în Alba Dialog Fest 2026 – Festival Școala Ardeleană
Academicianul Ioan-Aurel Pop și Vasile Dâncu, directorul Editurii „Școala Ardeleană”, invitați speciali în Alba Dialog Fest 2026 – Festival Școala...
,,Sunt foarte mulțumit că am crescut cu Furdui Iancu și Irina Loghin”. Reacția unui antrenor de wellness după ce traperul Ian a urinat pe scenă în timpul concertului de la Arenele Romane
,,Sunt foarte mulțumit că am crescut cu Furdui Iancu și Irina Loghin”. Reacția unui antrenor de wellness după ce traperul...
Știrea Zilei
Foto | Progresul Fărău, victorie în memoria lui Laurențiu, copilul de 11 ani care nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta
Progresul Fărău, victorie în memoria lui Laurențiu, copilul de 11 ani care nu a mai putut fi salvat după ce...
La Primăria Alba Iulia se poate face mai mult decât ne imaginăm: Salariile au crescut retroactiv, înainte ca hotărârea să fie adoptată
La Primăria Alba Iulia se poate face mai mult decât ne imaginăm: Salariile au crescut retroactiv, înainte ca hotărârea să...
Curier Județean
„Armonii și gusturi la Pianu”, festival dedicat Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești, ediția 2026: Când va avea loc evenimentul
„Armonii și gusturi la Pianu”, festival dedicat Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești, ediția 2026: Când va avea loc evenimentul...
Când va avea loc Târgul Cepei 2026 de la Săsciori: Ce pregătesc organizatorii
Când va avea loc Târgul Cepei 2026 de la Săsciori: Ce pregătesc organizatorii Ediția 2026 a Târgului Cepei de la...
Politică Administrație
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea Centru” 2021-2027
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...