Foto | Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia, podium după podium la Memorialul „Ioan Schuster” 2026! Avram Iancu, între performerii competiției de înot la Reșița

Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia, podium după podium la Memorialul „Ioan Schuster” 2026! Avram Iancu, între performerii competiției de înot la Reșița

Peste 70 de înotători din România și Ungaria s-au întrecut, în weekend, la Reșița, în cadrul concursului internațional de înot masters Memorial „Ioan Schuster” 2026. CSM Unirea Alba Iulia a fost reprezentat de șapte sportivi, care au reușit o serie impresionantă de clasări pe podium.

Printre aceștia s-a aflat și cunoscutul înotător în ape deschise Avram Iancu, medaliat cu argint în proba de ștafetă 4×50 metri mixt.

Rezultatele obținute de sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia au fost:

*Palfi Attila: 5 locuri 1: 50 bras, 200 mixt, 400 liber, 100 bras, 4×50 liber ștafetă; locul 2: 4×50 mixt ștafetă; locul 4: 2×50 liber ștafetă 2 generații

*Ileană Radu 4 locuri 1 : 100 spate, 50 spate, 50 craul, ștafetă 4×50 liber; 3 locuri 2: 50 fluture, 200 mixt, ștafetă 4×50 mixt

*Stăncel Lukas: 3 locuri 1: 200 mixt, 400 liber, ștafeta 4×50 liber; 4 locuri 2: 100 spate, 50 spate, 50 liber, ștafetă 4×50 mixt; un loc 3 la ștafeta 2×50 liber 2 generații

*Oprea Ioan : 3 locuri 1: 50 spate, 50 liber, ștafeta 4×50 liber; un loc 2: 50 bras; locul 7 la ștafeta 2×50 liber 2 generații

*Oprea Ciprian : 2 locuri 1: 50 spate, 50 liber; un loc 7 la ștafeta 2×50 liber 2 generații.

*Stăncel Silviu: 2 locuri 2: 100 bras, 50 liber; un loc 3 la ștafeta 2×50 liber 2 generații

*Avram Iancu: un loc 2 la ștafeta 4×50 mixt; locul 6 la ștafeta 2×50 liber 2 generații.

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