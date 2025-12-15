FOTO | Șoferii vitezomani, taxați de polițiștii din Alba: Acțiune cu efective mărite pe DN 14 B – DJ 107 și amenzi de peste 13.000 lei
Șoferii vitezomani au fost taxați în weekend de polițiștii din Alba, în cadrul unei acțiuni, pe DN 14 B – DJ 107, pentru combaterea încălcării regimului legal de viteză și menținerea unui trafic rutier în siguranță.
La data de 14 decembrie 2025, în intervalul orar 14.00 – 19.00, polițiștii rutieri din municipiul Blaj, împreună cu polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj și cei ai Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei, au organizat o acțiune, cu efective mărite, pe DN 14 B – DJ 107.
Au fost constatate 26 de abateri de natură contravențională, majoritatea pentru nerespectarea regimului legal de viteză, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 13.737 de lei.
Au fost reținute trei permise de conducere.
