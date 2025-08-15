FOTO | Șoferii stau cu orele, în coloană, ca să urce pe Transfăgărășan. Vezi recomandările polițiștilor rutieri!
Minivacanța de Sfânta Maria a dat peste cap traficul rutier de pe Transfăgărășan. Șoferii au ajuns șă stea blocați, cu orele, în coloană. Polițiștilor rutieri au emis deja primele recomandări
Intensificarea valorilor de trafic este preconizată pentru perioada 15 – 17 august, pe mai multe artere rutiere importante din județul Sibiu, inclusiv pe Transfăgărășan.
Cauza principală este afluxul crescut de turiști, specific sezonului estival, turiști care aleg aceste trasee pentru recreere, excursii montane și deplasări către destinații de vacanță, sau pentru revenirea spre casă.
Zonele cele mai afectate de aglomerație, la acest moment, sunt: DN 7C – Transfăgărășan; DN 7 – Valea Oltului; DN 1 – tronsonul Sibiu-Brașov.
Polițiștii rutieri le recomandă tuturor participanților la trafic:
-să respecte indicațiile polițiștilor rutieri prezenți în teren și semnalele acestora;
-să adopte un comportament preventiv la volan, evitând manevrele riscante, schimbările bruște de bandă sau depășirile neregulamentare.
-să păstreze o distanță de siguranță suficientă față de vehiculul din față, pentru a evita coliziunile.
-să adapteze permanent viteza de deplasare la condițiile de drum, trafic și vizibilitate;
-să evite opririle sau staționările neregulamentare pe marginea carosabilului, în special în zonele montane sau pe segmentele de drum cu o singură bandă pe sens, unde acestea pot bloca circulația.
De asemenea, șoferilor le este recomandat să plece la drum cu suficient combustibil în rezervor, apă potabilă și o trusă de prim ajutor complet echipată, mai ales dacă intenționați să tranzitați zone izolate sau montane.
