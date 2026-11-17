Șoferi depistați băuți la volan în Munții Apuseni, de polițiștii din Alba: 0,05 mg/l, 0,08 mg/l sau 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. ,,Chiar și o cantitate redusă de alcool poate influența atenția”

Ieri, 16 noiembrie 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier Alba au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului, în zona Munților Apuseni.

Șoferii au avut: 0,05 mg/l, 0,08 mg/l sau 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

,,Chiar și o cantitate redusă de alcool poate influența atenția, capacitatea de concentrare, timpul de reacție și aprecierea distanțelor.”, se arată într-un mesaj publicat de Poliția Alba.

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