Video | Intervenție inedită a SVSU Arieșeni: Au salvat o vițea căzută în râul Arieș
Intervenție inedită a SVSU Arieșeni: Au salvat o vițea căzută în râul Arieș
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Arieșeni a avut o intervenție inedită marți, 17 noiembrie 2026. Salvatorii au intervenit pentru a salva o vițea căzută în râul Arieș.
Mai exact, aceștia au fost anunțați cu privire la incident și au intervenit de urgență pentru recuperarea animalului. Potrivit unui videoclip primit de redacția Ziarul Unirea, salvatorii au folosit o frânghie cu ajutorul căreia au prins vițeaua și au adus-o în siguranță la mal.
În urma intervenției, salvatorii au reușit să salveze animalul, care nu a suferit răni.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Secția de dans a clubului municipal CSM Unirea Alba Iulia, performanțe spectaculoase în Cehia la competiția internațională „WDSF Fortuna Open Zlín 2026”: Rezultatele obținute
Secția de dans a clubului municipal CSM Unirea Alba Iulia, performanțe spectaculoase în Cehia la competiția internațională „WDSF Fortuna Open Zlín 2026”: Rezultatele obținute Competiția internațională „WDSF Fortuna Open Zlín 2026”, organizată în orașul Zlín, din Cehia, a avut loc weekendul trecut. Secția de dans a clubului municipal CSM Unirea Alba Iulia a reușit performanțe […]
Foto | La Aiud se instalează un patinoar uriaș, de 450 de metri pătrați: Va fi principala atracție a Târgului de Crăciun 2026. Când e programată deschiderea
La Aiud se instalează un patinoar uriaș, de 450 de metri pătrați: Va fi principala atracție a Târgului de Crăciun 2026. Când e programată deschiderea Pregătirile pentru Târgul de Crăciun de la Aiud au intrat într-o nouă etapă. Se lucrează la amenajarea unui patinoar de uria;, care va deveni principala atracție a ediției din acest […]
17 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 17 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Primele două aeronave IAR-99 SM din cele zece contractate au fost recepţionate. Anunțul făcut de MApN
Primele două aeronave IAR-99 SM din cele zece contractate au fost recepţionate. Anunțul făcut de MApN Primele două aeronave IAR-99...
Adio, dosare și bilete de trimitere purtate de la un medic la altul! Documentele medicale trec în format electronic de la 1 ianuarie 2027
Adio, dosare și bilete de trimitere purtate de la un medic la altul! Documentele medicale trec în format electronic de...
Știrea Zilei
Parada militară de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia: Pregătiri în ritm accelerat pentru manifestările de Ziua Națională. Au fost contractate serviciile de sonorizare
Parada militară de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia: Pregătiri în ritm accelerat pentru manifestările de Ziua Națională. Au fost...
Dosarul primarului din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, retrimis de instanță la DNA pentru redeschiderea urmăririi penale, urmare unei ordonanțe a procurorului șef de la DNA – Structura Centrală
Dosarul primarului din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, retrimis de instanță la DNA pentru redeschiderea urmăririi penale, urmare unei ordonanțe a...
Curier Județean
Video | Intervenție inedită a SVSU Arieșeni: Au salvat o vițea căzută în râul Arieș
Intervenție inedită a SVSU Arieșeni: Au salvat o vițea căzută în râul Arieș Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Arieșeni...
Foto | Secția de dans a clubului municipal CSM Unirea Alba Iulia, performanțe spectaculoase în Cehia la competiția internațională „WDSF Fortuna Open Zlín 2026”: Rezultatele obținute
Secția de dans a clubului municipal CSM Unirea Alba Iulia, performanțe spectaculoase în Cehia la competiția internațională „WDSF Fortuna Open...
Politică Administrație
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului Mihai Rus
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului...
Opinii Comentarii
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație Ziua Internațională a Studenților...
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual la Blaj
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual...