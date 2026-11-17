Intervenție inedită a SVSU Arieșeni: Au salvat o vițea căzută în râul Arieș

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Arieșeni a avut o intervenție inedită marți, 17 noiembrie 2026. Salvatorii au intervenit pentru a salva o vițea căzută în râul Arieș.

Mai exact, aceștia au fost anunțați cu privire la incident și au intervenit de urgență pentru recuperarea animalului. Potrivit unui videoclip primit de redacția Ziarul Unirea, salvatorii au folosit o frânghie cu ajutorul căreia au prins vițeaua și au adus-o în siguranță la mal.

În urma intervenției, salvatorii au reușit să salveze animalul, care nu a suferit răni.

Secțiune Știri sub articolul principal