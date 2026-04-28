FOTO | Sistem de supraveghere video într-o comună din Alba, după ce cetățenii au reclamat că o zonă se transformă în groapă de gunoi: „Amenzile vor fi transmise prin poștă”

Sistem de supraveghere video într-o comună din Alba, după ce cetățenii au reclamat că o zonă se transformă în groapă de gunoi: „Amenzile vor fi transmise prin poștă”

Un sistem de supraveghere video a fost montat recent de administrația din Săsciori, în zona Valea Cetății, pe drumul care duce spre Poiana Babii.

Măsura a fost luată după mai multe sesizări venite din partea cetățenilor, care au reclamat că anumite persoane aruncă ilegal deșeuri în zonă.

De asemenea, mai multe persoane depistate că au abandonat deșeuri în zona respectivă au fost sancționate, procesele-verbale urmând să le fie transmise prin poștă.

,,Doresc să trag un semnal de alarmă cu privire la situația din comuna Săsciori, mai exact zona Valea Cetății – drumul care duce spre Poiana Babii!

În urma mai multor sesizări primite din partea cetățenilor, legate de aruncarea ilegală a deșeurilor, am luat măsuri concrete: astăzi a fost montat sistem de supraveghere video în această zonă. Mai mult decât atât, în urma verificărilor efectuate, au fost identificate persoane care au abandonat deșeuri. Amenzile vor fi transmise prin poștă.

Natura nu este groapa noastră de gunoi. Din păcate, în această zonă au fost găsite deșeuri de toate tipurile: plastic, mobilier și alte materiale de mari dimensiuni.Reamintesc tuturor că aceste deșeuri pot fi depozitate gratuit, în mod civilizat, la platforma special amenajată de lângă Pescărie – Săsciori.

Haideți să dăm dovadă de responsabilitate și respect față de mediul înconjurător și față de comunitatea în care trăim. Schimbarea începe cu fiecare dintre noi!”, se arată într-un mesaj publicat de viceprimarul din Săsciori, Mihai George-Martin, pe o rețea de socializare.

