FOTO | Sistem de supraveghere video într-o comună din Alba, după ce cetățenii au reclamat că o zonă se transformă în groapă de gunoi: „Amenzile vor fi transmise prin poștă”
Un sistem de supraveghere video a fost montat recent de administrația din Săsciori, în zona Valea Cetății, pe drumul care duce spre Poiana Babii.
Măsura a fost luată după mai multe sesizări venite din partea cetățenilor, care au reclamat că anumite persoane aruncă ilegal deșeuri în zonă.
De asemenea, mai multe persoane depistate că au abandonat deșeuri în zona respectivă au fost sancționate, procesele-verbale urmând să le fie transmise prin poștă.
,,Doresc să trag un semnal de alarmă cu privire la situația din comuna Săsciori, mai exact zona Valea Cetății – drumul care duce spre Poiana Babii!
În urma mai multor sesizări primite din partea cetățenilor, legate de aruncarea ilegală a deșeurilor, am luat măsuri concrete: astăzi a fost montat sistem de supraveghere video în această zonă. Mai mult decât atât, în urma verificărilor efectuate, au fost identificate persoane care au abandonat deșeuri. Amenzile vor fi transmise prin poștă.
Natura nu este groapa noastră de gunoi. Din păcate, în această zonă au fost găsite deșeuri de toate tipurile: plastic, mobilier și alte materiale de mari dimensiuni.Reamintesc tuturor că aceste deșeuri pot fi depozitate gratuit, în mod civilizat, la platforma special amenajată de lângă Pescărie – Săsciori.
Haideți să dăm dovadă de responsabilitate și respect față de mediul înconjurător și față de comunitatea în care trăim. Schimbarea începe cu fiecare dintre noi!”, se arată într-un mesaj publicat de viceprimarul din Săsciori, Mihai George-Martin, pe o rețea de socializare.
FOTO | Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost fără actele necesare: Amendă de 8.000 de lei
Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost fără actele necesare: Amendă de 8.000 de lei Un cetățean străin, în vârstă de 39 de ani, a fost amendat cu 8.000 de lei după ce a fost depistat de polițiști pe Autostrada A1, pe […]
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: „Undă verde” de la Direcția Județeană de Mediu Alba
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: „Undă verde” de la Direcția Județeană de Mediu Alba Două proiecte, care vizează realizarea de parcări noi, cu un total de peste 150 de locuri, în municipiul Blaj, au primit „undă verde” din partea Direcției Județene de Mediu Alba. Este vorba de proiectele „Amenajare […]
FOTO | Bicicletă din noul sistem de bike-sharing, ascunsă într-un cămin de canalizare, la marginea unui teren viran din municipiu: Polițiștii au găsit-o cu ajutorul semnalului GPS
Bicicletă din noul sistem de bike-sharing, ascunsă într-un cămin de canalizare, la marginea unui teren viran din municipiu: Polițiștii au găsit-o cu ajutorul semnalului GPS Una dintre cele 300 de biciclete inteligente achiziționate de Primăria Alba Iulia prin proiectele de mobilitate urbană a fost furată și ascunsă într-un cămin de canalizare, la marginea unui teren […]
Economistul Radu Georgescu: Avionul România se prăbușește. S-a oprit motorul economic, sfatul meu este să-ți pui centura de siguranță
Economistul Radu Georgescu: Avionul România se prăbușește. S-a oprit motorul economic, sfatul meu este să-ți pui centura de siguranță Economistul...
ICCJ, decizie amânată pentru 12 mai 2026, în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat
ICCJ, decizie amânată pentru 12 mai 2026, în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă...
Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte mare: Este în arest preventiv
Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte...
VIDEO | A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o creștere de 24,86%”. LISTA INVESTIȚIILOR
A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o...
FOTO | Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost fără actele necesare: Amendă de 8.000 de lei
Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost...
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: „Undă verde” de la Direcția Județeană de Mediu Alba
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: „Undă verde” de la Direcția Județeană de Mediu Alba...
PSD și AUR au adunat voturile pentru demiterea Guvernului: Moțiunea, depusă în această după-amiază. Executivul condus de Bolojan ar putea fi demis chiar săptămâna viitoare
PSD și AUR au adunat voturile pentru demiterea Guvernului: Moțiunea, depusă în această după-amiază. Executivul condus de Bolojan ar putea...
Comunicat de presă | Reușite ale PSD Alba: investiții în drumul spre Șureanu, infrastructura de apă, sprijin pentru comunități și elevi
Reușite ale PSD Alba: investiții în drumul spre Șureanu, infrastructura de apă, sprijin pentru comunități și elevi Patru amendamente importante...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...