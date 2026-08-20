Foto | Seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, în pelerinaj la Mănăstirea Prislop: „Bucuria nu are vârstă”

Seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, în pelerinaj la Mănăstirea Prislop: „Bucuria nu are vârstă”

Pentru seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, fiecare zi poate deveni un prilej de bucurie atunci când este trăită alături de oameni dragi, în locuri care aduc liniște sufletului. Ieșirile și pelerinajele au devenit parte firească din viața căminului, oferindu-le beneficiarilor ocazia de a socializa, de a descoperi locuri noi și de a păstra vie bucuria de a călători.

De această dată, pașii seniorilor au ajuns la Mănăstirea Prislop, unul dintre cele mai iubite și căutate locuri de reculegere din România.

Aici, seniorii s-au recules la mormântul Părintelui Arsenie Boca, s-au rugat și s-au bucurat de liniștea și frumusețea locului. Pentru unii dintre ei, vizita la Prislop a însemnat împlinirea unei dorințe purtate în suflet de multă vreme. Pentru toți, a fost o zi aparte, petrecută în compania colegilor de cămin și a celor care le sunt mereu alături.

Dincolo de destinație, astfel de excursii înseamnă emoție, socializare și sentimentul că fiecare vârstă merită să fie trăită cu bucurie și demnitate. Îngrijirea seniorilor nu înseamnă doar confort și siguranță, ci și grijă pentru suflet, pentru nevoia de comuniune, de frumos și de apartenență.

Fiecare ieșire le oferă bunicilor ocazia de a crea amintiri noi, de a consolida prietenii și de a se bucura de experiențe care le aduc lumină în suflet.

S-au întors acasă cu iconițe, fotografii și povești de împărtășit, dar, mai ales, cu sufletele încărcate de pace și recunoștință.

Pentru că bucuria nu are vârstă. Iar atunci când este împărtășită cu oameni inimoși, chiar și o simplă excursie poate deveni o zi de poveste.

„Mii de mulțumiri doamnei generoase care a sponsorizat excursia seniorilor și care le-a oferit această zi de neuitat!”, au transmis reprezentanții Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia.

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