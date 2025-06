FOTO | Ședință de Consiliu Local „simulată” de elevi de la Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” din Aiud

Medic din Alba, despre rezidenții nemulțumiți de salarii: Nimeni când termină facultatea nu ia 1000 euro și are loc de muncă asigurat cu responsabilitate ZERO, doar să învețe. Și noi am plătit chirie, am mâncat și ne-am „sacrificat” pe bani de 4 ori mai puțini ca voi Medicul primar în obstetrică-ginecologie Ioan Casian Lăncrăjan, din […]