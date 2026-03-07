FOTO | „Școala Viitorului”, construită la Ciugud: Școală, bază sportivă, sală de sport, bazin de înot și parc, printr-o investiție de peste 10 milioane de euro din fonduri proprii

„Școala Viitorului”, construită la Ciugud: Școală, bază sportivă, sală de sport, bazin de înot și parc, printr-o investiție de peste 10 milioane de euro din fonduri proprii

Comuna Ciugud a lansat oficial sâmbătă, 7 martie 2026, proiectul „Școala Viitorului” prin care administrația locală și comunitatea vor construi împreună o nouă școală modernă, care se dorește să fie un reper pentru dezvoltarea și reforma educației în zona rurală.

Acesta este cel mai important proiect din istoria comunei, iar Ciugudul începe o investiție majoră prin forțe proprii, fără bani europeni sau guvernamentali. Investiția se ridică la peste 10 milioane de euro, fiind o investiție esențială pentru viitorul Ciugudului.

Peste 500 de oameni, elevi, părinți, bunici și cadre didactice, au participat, sâmbătă, la momentul simbolic prin care comunitatea din Ciugud a lansat proiectul de construire a noii școli, o școală care va fi smart (deschisă predării digitale), verde (independentă energetic), adaptată oricărei persoane cu dizabilități, dar mai ales orientată spre dezvoltarea unor noi metode de predare pentru învățământul din mediul rural.

Participanții s-au adunat pe pășunea din centrul comunei, un spațiu de 15 hectare pe care va fi construit un complex educațional și sportiv: școală, bază sportivă, sală de sport, bazin de înot și un parc cu arbori autohtoni. Cu toții au îmbrățișat simbolic conturul clădirii, iar copiii au clădit un zid din cărămizi, acestea urmând să se regăsească în zidurile viitoarei școli.

Sub sloganul „Pune o cărămidă pentru școala de la țară!”, administrația locală, școala și comunitatea din Ciugud își propun să strângă, printr-o campanie publică, o mare parte din suma necesară construcției noii școli.

„Am pus simbolic primele cărămizi la noua școală din Ciugud, locul unde ne dorim să crească frumos copiii noștri. Este o investiție necesară și esențială pentru viitorul comunității noastre, deoarece actuala școală a devenit neîncăpătoare, iar numărul de elevi crește de la un an la altul. Primele cărămizi le punem noi, administrația și comunitatea, iar apoi ne dorim să atragem alături de noi donatori care cred în viitorul școlii din satul românesc.

Fără să fim lipsiți de modestie, Ciugudul a demonstrat, în 2019, că se poate face excelență și în școala de la țară prin deschiderea primei școli smart din mediul rural din România. Prin noua școală vrem să facem mai mult: să oferim un spațiu modern pentru educația copiilor noștri, să stimulăm implicarea mediului privat în proiecte publice, dar mai ales să construim un model de școală pentru viitorul învățământului din mediul rural. Educația este temelia societății și niciodată nu este prea mare o investiție în educație deoarece, în timp, se întoarce în comunitate înzecit”, a spus Gheorghe Damian, primarul Comunei Ciugud.

„La Ciugud avem mare nevoie de o nouă școală, deoarece spațiul a devenit insuficient pentru numărul tot mai mare de elevi. O comunitate în continuă dezvoltare are nevoie de o astfel de școală pe care o construim pentru a fi utilă generațiilor viitoare. Practic, astăzi, construim un edificiu care va modela viitorul în următorii 50 sau 100 de ani. Noua școală vrem să fie locul unde curiozitatea crește, prieteniile se dezvoltă, iar viitorul prinde un contur al educației împlinite pentru copiii noștri.

„Școala Viitorului” ne dorim să nu fie doar un loc de studiu, ci un spațiu în care copiii să se simtă în siguranță, apreciați, respectați și inspirați. Ne dorim o școală în care, la fel ca și în comunitatea noastră, fiecare voce contează, creează, redefinește, se implică responsabil”, a spus prof. Ana Matiș, directorul Școlii Gimnaziale Ciugud.

„În fiecare zi, pășesc pe aceleași holuri unde, acum mulți ani, mergeam sfioasă cu ghiozdanul în spate și cu sufletul plin de visuri. Școala din Ciugud nu este pentru mine doar un loc de muncă, ci este locul unde m-am format ca om, este rădăcina mea și este o parte importantă din sufletul meu. De aceea știu cât de importantă este această școală pentru comunitate.

O școală nouă nu înseamnă doar ziduri mai înalte sau dotări moderne, ci este promisiunea pe care comunitatea noastră o face pentru viitor. Este dovada că ne prețuim copiii și că vrem să le oferim șansa de a învăța acasă, la standarde moderne. Construim împreună o nouă școală și va fi darul nostru pentru fiecare copil din Ciugud care îndrăznește să viseze că poate schimba lumea pornind de aici, din satul românesc”, a spus Mihaela Lungu, fostă elevă și, în prezent, profesoară la Școala Gimnazială Ciugud.

În 2019, înainte de pandemie, Comuna Ciugud a devenit cunoscută în întreaga țară pentru deschiderea primei școli smart din mediul rural din România. Unitatea de învățământ, o mică școală veche modernizată, a devenit studiu de caz pentru Ministerul Educației în timpul pandemiei, dar și ulterior, pentru dezvoltarea educației digitale.

Datorită acestei școli, numărul elevilor a crescut exponențial (de la aproximativ 80 în 2019 – la 375 în 2025), iar unitatea de învățământ a devenit neîncăpătoare, administrația locală fiind nevoită să găsească alte spații pentru mutarea unor clase de elevi. În paralel, administrația locală din Ciugud a lansat și o campanie publică, „Nu lăsăm să moară școala de la țară!”, prin care a oferit suport și mentorat pentru sute de comunități rurale în dezvoltarea educației digitale, reorganizarea învățământului sau construirea unor școli smart.

