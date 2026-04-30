FOTO: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea" Bistra, calificată al cincilea an la rând la turneul final de fotbal feminin! O nouă performanță pentru fetele pregătite de Tiberiu Boca

Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, calificată al cincilea an la rând la turneul final de fotbal feminin | O nouă performanță pentru fetele pregătite de Tiberiu Boca

Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra s-a calificat al cincilea an la rând la turneul final de fotbal feminin, prevăzut la Timișoara, aceasta în urma câștigării etapei de zonă de la Alba Iulia.

Povestea merge mai departe și dovedește că lucrurile se fac bine la școala noastră și la nivel de comună”, a transmis profesorul Tiberiu Boca-Dandea.

Sunt performanțe remarcabile pentru echipa din Bistra și profesorul Tiberiu Boca, în condițille în care o comună ajunge să învingă adversari care provn din muncipii și centre urbane dezvoltate, cum ar fi Timișoara sau Reșița!

În Cetatea Marii Uniri s-a disputat un turneu care a reunit reprezentantele județelor Alba, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Timiș, repartizate în două grupe. În grupa A, Școala „Nicodim Ganea” Bistra a învins clar pe Hunedoara (5-0, Carla Bara – 3 reușite, Diana Potlog și Carina Oaidă) și Caraș-Severin (3-1, au înscris Carla Bara – dublă, Paula Pașca), iar în final a urmat o victorie cu formația din Timiș, scor 1-0 (gol Diana Potlog).

Felicitări fetelor noastre extraordinare, care au muncit din greu, dar au primit o răsplată pe măsură.  Mulțumesc părinților pentru înțelegere și bunăvoință, cadrelor didactice de la școală pentru sprijin, domnului primar Traian Gligor, care ne ajută cu tot ce este nevoie, dar și personalului medical”, a mai adăugat Tiberiu Boca, directorul instituției de învățământ.

Lotul: Emanuela Popa, Maria Balea, Paula Pașca, Carla Bara (căpitan), Carina Oaida, Diana Potlog, Angelica Drăgoiu, Alexia Paven, Maria Briciu, Adriana Oaida, Miruna Rîșteiu, Andreea Ciorea, Antonia Zlăvog, Oana Stan.

Tiberiu Boca se identifică cu fotbalul din Munții Apuseni și asta de ani buni, cu o continuitate remarcabilă în performanță, câștigând Campionatul Munților Apuseni (în 2025, la masculin, atât la juniori cât și la seniori) și Cupa Satelor la fotbal feminin (anul acesta, la ambele categorii de vârstă, Under 13 și Under 11) – urmând a fi prezent la etapa zonală de la Sibiu.

Campioanele din Alba, Șugag, Ciugud și Bistra, la faza zonală a Cupei Satelor, la Gura Râului, marți, 5 mai

30 aprilie 2026

Campioanele din Alba, Șugag, Ciugud și Bistra, la faza zonală a Cupei Satelor, la Gura Râului (Sibiu), marți, 5 mai Campioanele din Alba vor participa, marți, 5 mai, la faza zonală a Cupei Satelor, Federația Română de Fotbal stabilind ca locație comuna Gura Râului, din județul Sibiu.

VIDEO | Echipa de volei băieți a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu" Blaj, calificată la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026

29 aprilie 2026

Echipa de volei băieți a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu" Blaj a obținut LOCUL I la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, desfășurată la Deva, marți, 28 aprilie 2026

În Liga 3, prima etapă a returului în play-off: CSM Unirea Alba Iulia, la Baia Mare, la mâna antrenorului Alexandru Pelici! Vezi celelalte dispute ale conjudețenelor din Seria 7

29 aprilie 2026

În Liga 3, prima etapă a returului în play-off: CSM Unirea Alba Iulia, la Baia Mare, la mâna antrenorului Alexandru Pelici!

