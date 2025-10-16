FOTO | Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, participare la un proiect Erasmus+, în Turcia. Inteligența artificială, printre temele principale

Rămâi conectat

Bogdan Ilea

acum 30 de minute

FOTO | Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, participare la un proiect Erasmus+, în Turcia intitulat „Ethical dilemma: AI or me?”

Școala Gimnazială „Avram Iancu” a luat parte la prima mobilitate internațională din cadrul proiectului KA210, desfășurată în Turcia. Profesorii Bucur Gabriel Teodor și Oaida Roxana Ioana au reprezentat instituția în proiectul intitulat „Ethical dilemma: AI or me?”.

Utilizarea de instrumente AI în predare și învățare și explorarea metodelor de predare creativă se numără printre activitățile la care au participat cadrele didactice din județ.

Citește și: Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și lipsă de transparență în privința modificărilor salariale pentru profesori

Scoala Gimnaziala ,,Avram Iancu” Alba Iulia a scris un mesaj, pe o rețea de socializare, cu ocazia Erasmus Days, în care a transmis obiectivele proiectului și tema acestuia: 

,,Cu ocazia Erasmus Days, suntem mândri să vă anunțăm că Școala Gimnazială „Avram Iancu” a participat la prima mobilitate internațională din cadrul proiectului KA210 – Parteneriate la scară mică în educația școlară, intitulat „Ethical dilemma: AI or me? (AIME)”

Grant Agreement No: 2025-1-HR01-KA210-SCH-000352946

Proiectul este coordonat de Medicinska škola Varaždin (Croația), iar mobilitatea s-a desfășurat în Trabzon, Turcia, alături de partenerii noștri de la Ortahisar Bilim ve Sanat Merkezi.

Din partea școlii noastre au participat:

  • Prof. Bucur Gabriel Teodor (director)
  • Prof. Oaida Roxana Ioana

Ce am învățat și realizat în cadrul mobilității:

  • Analiza sistemelor educaționale europene
  • Realizarea unei analize SWOT a școlii privind utilizarea AI
  • Utilizarea de instrumente AI în predare și învățare
  • Explorarea metodelor de predare creativă
  • Colaborare internațională și dezvoltarea comunicării interculturale
  • Reflecție asupra provocărilor din educație: protecția datelor, echitate, bunăstare și rolul profesorului în era AI
  • Implicare în planificarea strategică pentru ghiduri etice privind AI în educație
  • Crearea unor legături durabile cu partenerii de proiect

În școală, elevii și profesorii au marcat Erasmus Days prin mesaje de susținere și salutări adresate tuturor partenerilor din proiect – un gest simbolic care a unit comunitatea noastră cu cea europeană!

Pe viitor, elevii și profesorii noștri vor participa la activități comune, proiecte digitale și schimburi de bune practici europene”, a scris Scoala Gimnaziala ,, Avram Iancu” Alba Iulia pe o rețea de socializare.

