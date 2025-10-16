FOTO | Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, participare la un proiect Erasmus+, în Turcia. Inteligența artificială, printre temele principale

FOTO | Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, participare la un proiect Erasmus+, în Turcia intitulat „Ethical dilemma: AI or me?”

Școala Gimnazială „Avram Iancu” a luat parte la prima mobilitate internațională din cadrul proiectului KA210, desfășurată în Turcia. Profesorii Bucur Gabriel Teodor și Oaida Roxana Ioana au reprezentat instituția în proiectul intitulat „Ethical dilemma: AI or me?”.

Utilizarea de instrumente AI în predare și învățare și explorarea metodelor de predare creativă se numără printre activitățile la care au participat cadrele didactice din județ.

Scoala Gimnaziala ,,Avram Iancu” Alba Iulia a scris un mesaj, pe o rețea de socializare, cu ocazia Erasmus Days, în care a transmis obiectivele proiectului și tema acestuia:

,,Cu ocazia Erasmus Days, suntem mândri să vă anunțăm că Școala Gimnazială „Avram Iancu” a participat la prima mobilitate internațională din cadrul proiectului KA210 – Parteneriate la scară mică în educația școlară, intitulat „Ethical dilemma: AI or me? (AIME)”

Grant Agreement No: 2025-1-HR01-KA210-SCH-000352946

Proiectul este coordonat de Medicinska škola Varaždin (Croația), iar mobilitatea s-a desfășurat în Trabzon, Turcia, alături de partenerii noștri de la Ortahisar Bilim ve Sanat Merkezi.

Din partea școlii noastre au participat:

Prof. Bucur Gabriel Teodor (director)

Prof. Oaida Roxana Ioana

Ce am învățat și realizat în cadrul mobilității:

Analiza sistemelor educaționale europene

Realizarea unei analize SWOT a școlii privind utilizarea AI

Utilizarea de instrumente AI în predare și învățare

Explorarea metodelor de predare creativă

Colaborare internațională și dezvoltarea comunicării interculturale

Reflecție asupra provocărilor din educație: protecția datelor, echitate, bunăstare și rolul profesorului în era AI

Implicare în planificarea strategică pentru ghiduri etice privind AI în educație

Crearea unor legături durabile cu partenerii de proiect

În școală, elevii și profesorii au marcat Erasmus Days prin mesaje de susținere și salutări adresate tuturor partenerilor din proiect – un gest simbolic care a unit comunitatea noastră cu cea europeană!

Pe viitor, elevii și profesorii noștri vor participa la activități comune, proiecte digitale și schimburi de bune practici europene”, a scris Scoala Gimnaziala ,, Avram Iancu” Alba Iulia pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI