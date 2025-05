FOTO: Școala de Dans Chirilă Alba Iulia, la înălțime, cu rezultate excelente la „Transilvania Dance Open”

Școala de Dans Chirilă Alba Iulia, la înălțime, cu rezultate excelente la „Transilvania Dance Open”

Școala de Dans Chirilă a obținut rezultate excelente la „Transilvania Dance Open”, una dintre cele mai importante competiții de profil din țară. Clubul din Cetatea Marii Uniri au obținut 11 locuri întâi, două locuri 2, un loc 3, o mențiune și un onorant premiu special „The Best choreo”, este palmaresul extraordinar reușit la concursul desfășurat la Cluj-Napoca.

„Cu 5 echipe, 57 de sportivi din Alba Iulia – Gymnastic Qeens, Spirit Liber și Apulum Dance și Zlatna – Apollo și The power of dance, într-un concurs cu 213 coregrafii, desfășurate pe parcursul a 14 ore, noi, amfitrionii scolii, Bianca și Alex Chirilă, evident susținuți de părinți, ne-am simțit cei mai fericiți și mândri profesori.

Nu doar rezultatele, remarcabile, evident, au fost cele care contează pentru noi, ci însuflețire, dedicarea, entuziasmul, ambiția, pe care acești copii le-au avut și le manifestă în zilele de antrenament. Le mulțumim atât lor cât și susținătorilor și îi felicităm din suflet pentru tot aportul în cadrul școlii noastre de dans”, au precizat reprezentanții Școlii de Dans Chirilă Alba Iulia.

Rezultate: *Gymnastic Queens, Pool party – locul 1, Rio – locul 1; *Spirit Liber, China town – locul II, Vikings – locul 1, Gypsy story – locul 1, solo Barbu Miruna – locul II, solo Andreica Maria – mențiune, duo Barbu Iarina și Barbu Miruna – locul 1; *Apulum Dance, Mamma mia – locul 1, Bollywood – locul 1, Madness – locul 1 și premiul special „The Best Choreo”, *Apollo, Majorete – locul 1, Disco locul 3; *The power of dance, Dans contemporan locul 1, Fantezie Horror locul 1. Spirit Liber si Apulum Dance se pregătesc pentru alte două competiții majore, Concursul Național de Dans de la Brașov și Campionatele Europene de Dans de la Balaton (Ungaria)

