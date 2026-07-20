Rabla 2026: Înscrierea deținătorilor de cărți electronice de identitate, posibilă / „Dacă datele sunt completate corect”

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a dezmințit, luni, 20 iulie 2026 informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora deținătorii cărților electronice de identitate nu s-ar putea înscrie în Programul Rabla Auto 2026. Instituția precizează că aplicația informatică acceptă fără probleme acest tip de document, iar eventualele dificultăți sunt cauzate de completarea incorectă a datelor.

Potrivit AFM, platforma de înscriere include o opțiune dedicată pentru fiecare tip de act de identitate – „C.I. standard”, „C.I. electronică”, „Buletin” și „Pașaport”. Procedura de completare a cererii de finanțare a rămas neschimbată față de sesiunea din 2025, singura noutate fiind introducerea posibilității de înscriere pentru categoria motocicletelor.

Instituția atrage atenția că, în cazul cărții electronice de identitate, utilizatorii trebuie să selecteze opțiunea „C.I. electronică” și să introducă numărul documentului exact așa cum apare pe act – două litere urmate de șapte cifre. Cele două litere fac parte integrantă din numărul documentului și nu trebuie completate separat într-un câmp destinat seriei.

Pentru a evita confuziile generate de diferențele dintre cărțile de identitate clasice și cele electronice, AFM a publicat pe pagina oficială a Programului Rabla Auto instrucțiuni detaliate și materiale informative privind completarea corectă a cererii.

Reprezentanții instituției recomandă tuturor solicitanților să consulte ghidurile disponibile înainte de înscriere și să introducă datele de identificare exact în formatul înscris pe documentul de identitate.

Prin aceste precizări, AFM transmite că deținătorii cărților electronice de identitate se pot înscrie în Programul Rabla Auto 2026 în aceleași condiții ca și ceilalți solicitanți, cu respectarea instrucțiunilor privind completarea formularului.

foto – cu rol ilustrativ