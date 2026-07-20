Foto | Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia, rezultate excelente la Timișoara Triathlon 2026: Lista performerilor

Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia, rezultate excelente la Timișoara Triathlon 2026: Lista performerilor

Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia au participat cu succes la Timișoara Triathlon 2026.

La cel mai mare concurs internațional de triatlon din România, cu peste 1.000 de sportivi la start din 23 de țări, sportivii CSM Unirea Alba Iulia au obținut rezultate remarcabile, în ciuda unor condiții extrem de dificile. Temperatura a depășit 36°C, transformând competiția într-un adevărat test de anduranță.

Rezultatele sportivilor uniriști au fost:

Half Ironman 70.3 (1,9 km înot, 90 km bicicletă, 21,1 km alergare)

Dorin Fleșeriu – 5h15’51” | Loc 5 AG 50-54 | Loc 57 general

Distanța Olimpică (1,5 km înot, 40 km bicicletă, 10 km alergare)

Liviu Lazăr – 2h07’04” | Loc 1 AG 30-34 | Loc 3 general

Ioana Lazăr – 2h40’37” | Loc 2 AG 30-34 | Loc 5 feminin

Alexandru Buda – 2h24’48” | Loc 5 AG 20-24 | Loc 15 general

Marius Sângerean – 2h51’57” | Loc 8 AG 40-44 | Loc 88 general

Cristian Botean – 3h09’21” | Loc 7 AG 50-54 | Loc 145 general

Gabriel Hătegan – 3h13’17” | Loc 8 AG 50-54 | Loc 163 general

Iulia Miclăuș – 3h18’47” | Loc 6 AG 50-54 | Loc 30 feminin

„Felicitări tuturor sportivilor pentru determinare și pentru modul în care au reprezentat cu onoare CSM Unirea Alba Iulia la una dintre cele mai puternice competiții de triatlon din Europa de Sud-Est!”, a transmis Dorin Fleșeriu.