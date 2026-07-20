Europa, lovită de un șoc termic la final de iulie 2026: Aerul rece pune capăt valului de caniculă

Europa se pregătește pentru o schimbare importantă de vreme la sfârșitul lunii iulie 2026, după săptămâni dominate de temperaturi foarte ridicate și episoade de caniculă severă. Modelele meteorologice indică pătrunderea unei mase de aer mai rece din nordul continentului, capabilă să tempereze căldura în numeroase regiuni și să favorizeze apariția furtunilor.

După ce sudul și vestul Europei au traversat un nou episod de temperaturi extreme, alimentat de un anticiclon subtropical african, circulația atmosferică începe să se reorganizeze. Meteorologii urmăresc dezvoltarea unui culoar de aer rece provenit din nordul Atlanticului și Scandinavia, care ar putea împinge fronturi atmosferice active spre Europa Centrală și de Est.

În țări precum Germania, Polonia, Cehia, Austria și România, această schimbare s-ar putea traduce prin scăderea temperaturilor cu câteva grade față de valorile caniculare, intensificarea vântului și apariția ploilor torențiale, însoțite local de descărcări electrice și grindină. Contrastul dintre aerul foarte cald acumulat în ultimele săptămâni și masa de aer mai rece favorizează dezvoltarea fenomenelor convective.

Totuși, specialiștii atrag atenția că acest episod de răcire nu marchează sfârșitul verii. Estimările sezoniere continuă să indice temperaturi apropiate sau ușor peste mediile climatologice în mare parte a continentului, iar noi episoade de căldură rămân posibile în cursul lunii august.

Pentru România, prognozele disponibile până în prezent sugerează că intervalul 20–27 iulie va avea temperaturi în general apropiate de normal sau ușor peste normal în vest, în timp ce sud-estul țării ar putea resimți mai accentuat influența aerului mai răcoros. Regimul precipitațiilor este estimat a fi apropiat de normal, cu posibilitatea unor cantități mai însemnate în nord și est.

Meteorologii subliniază că poziția exactă a frontului rece și intensitatea răcirii vor deveni mai clare pe măsură ce intervalul prognozat se apropie. Chiar și variații mici în traiectoria maselor de aer pot modifica semnificativ distribuția temperaturilor și a precipitațiilor la nivel regional.