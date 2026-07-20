De ce mișcarea este esențială pentru sănătate chiar și în toiul verii: Sezonul estival aduce pauze, dar nu și pentru starea de bine
De ce mișcarea este esențială pentru sănătate chiar și în toiul verii: Sezonul estival aduce pauze, dar nu și pentru starea de bine
Deși temperaturile ridicate îi determină pe mulți să renunțe la activitatea fizică, specialiștii atrag atenția că vara este, de fapt, unul dintre cele mai bune anotimpuri pentru a face mișcare. Cu adaptările necesare, exercițiile fizice aduc beneficii importante pentru organism, contribuind la sănătatea inimii, la menținerea greutății și la starea generală de bine.
În sezonul estival, zilele sunt mai lungi, iar condițiile meteo favorizează desfășurarea activităților în aer liber. Plimbările, alergarea ușoară, ciclismul, înotul sau drumețiile reprezintă alternative accesibile care pot transforma mișcarea într-o rutină plăcută, fără a fi nevoie de echipamente complexe sau abonamente la sală.
Medicii subliniază că activitatea fizică regulată stimulează circulația sângelui, îmbunătățește funcționarea sistemului cardiovascular și ajută la reglarea tensiunii arteriale. În același timp, exercițiile contribuie la întărirea musculaturii și a oaselor, reduc riscul de diabet zaharat de tip 2 și susțin un metabolism sănătos.
Pe lângă beneficiile fizice, mișcarea are un impact major asupra sănătății psihice. Activitatea fizică determină eliberarea endorfinelor, cunoscute drept „hormonii fericirii”, reducând nivelul de stres, anxietatea și simptomele depresiei. În plus, exercițiile efectuate în natură pot amplifica senzația de relaxare și deconectare de la ritmul alert al vieții cotidiene.
Specialiștii recomandă, însă, respectarea unor măsuri de siguranță pe timpul verii. Exercițiile intense ar trebui evitate în intervalul orar 11:00–17:00, când radiațiile ultraviolete și temperaturile ating cele mai ridicate valori. Cele mai potrivite momente pentru mișcare sunt dimineața devreme sau seara, când aerul este mai răcoros.
Hidratarea este esențială înainte, în timpul și după efort, deoarece organismul pierde cantități importante de apă și electroliți prin transpirație. De asemenea, este recomandată purtarea unor haine lejere, din materiale care permit evaporarea transpirației, precum și utilizarea unei creme cu factor de protecție solară atunci când activitățile se desfășoară în aer liber.
Experții atrag atenția și asupra semnelor de avertizare ale supraîncălzirii organismului. Amețeala, greața, durerile de cap, slăbiciunea accentuată sau palpitațiile impun întreruperea imediată a activității și mutarea într-un spațiu răcoros, urmate de hidratare. În cazurile severe, poate fi necesară intervenția medicală.
Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților cel puțin 150–300 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână sau 75–150 de minute de activitate intensă, iar copiii și adolescenții ar trebui să facă mișcare zilnic, timp de aproximativ o oră.
Concluzia specialiștilor este clară: vara nu trebuie să fie un motiv pentru sedentarism, ci o oportunitate de a adopta un stil de viață mai activ. Cu un program adaptat temperaturilor ridicate și respectarea regulilor de protecție împotriva căldurii, mișcarea rămâne una dintre cele mai eficiente investiții în sănătate, indiferent de anotimp.
foto – Pista de atletism a Stadionului „Cetate” din Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)
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