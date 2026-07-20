Ştirea zilei

Video | Bărbat de 31 de ani, din Teiuș, reținut pentru amenințare și distrugere: A atacat locuința fostei partenere și a lansat amenințări

Ioana Oprean

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Bărbat de 31 de ani, din Teiuș, reținut pentru amenințare și distrugere: A atacat locuința fostei partenere și a lansat amenințări

Duminică, 19 iulie 2026, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din orașul Teiuș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințarea și distrugere.

Potrivit IPJ Alba, din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 19 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 31 de ani, în timp ce se afla pe strada Dăneții din oraș, ar fi lovit cu picioarele și cu un obiect din lemn poarta unui imobil în interiorul căruia se aflau fosta sa parteneră, în vârstă de 29 de ani, actualul partener al acesteia, în vârstă de 18 de ani, și fostul cumnat al bărbatului de 31 de ani, în vârstă de 37 de ani, și le-ar fi adresat acestora amenințări cu acte de violență, provocându-le o stare de temere.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a rezultat risc iminent, fiind emise ordine de protecție provizorii, pentru o perioadă de 5 zile, bărbatului fiindu-i interzis să se apropie de persoanele cărora le-a creat o stare de temere.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințarea și distrugerea.

sursa: IPJ Alba

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