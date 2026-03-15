FOTO | Șapte incendii de vegetație uscată în Alba în mai puțin de două zile. Două persoane sancționate contravențional. ISU Alba: „STOP arderilor de vegetație uscată!”

Șapte incendii de vegetație uscată în Alba în mai puțin de două zile. Două persoane sancționate contravențional

În ultimele 2 zile, pe raza județului Alba au fost nu mai puțin de 7 incendii de vegetație uscată la care a fost nevoie de intervenția echipajelor de intervenție profesioniste și a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență pentru limitarea propagării și stingerea in totalitate a acestora, a transmis ISU Alba în după amiaza zilei de duminică, 15 martie 2026.

Ca urmare a acestora, în cursul zilei de duminică, 15 martie 2026 au fost identificate doua persoane care au provocat incendiile, fiindu-le aplicate de către inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba două amenzi contravenționale, în cuantum de 10.000 lei, in localitățile Războieni-Cetate și Cut.

„Tragem din nou un semnal de alarmă și facem apel la toți cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să nu mai utilizeze focul deschis pentru igienizarea terenurilor, prevenind astfel riscul unor tragedii și protejând mediul înconjurător.

Incendiile de vegetație uscată se propagă rapid și nu țin cont de granițele proprietății. O simplă scânteie, ajutată de vânt, poate transforma o curățenie de primăvară într-o tragedie care pune în pericol culturile agricole, locuințele și chiar viețile oamenilor.

​Protejarea comunității începe cu respectarea legii. Arderea vegetației uscate este interzisă, iar orice abatere de la normele de siguranță va fi sancționată conform reglementărilor în vigoare”, au precizat reprezentanții ISU Alba.

foto: ISU Alba

