CSM Olimpia Satu Mare, în Liga 2! Avantaj pentru CSM Unirea Alba Iulia! Hermannstadt se desființează!
CSM Olimpia Satu Mare, în Liga 2! Avantaj pentru CSM Unirea Alba Iulia! Hermannstadt se desființează!
CSM Olimpia Satu Mare va juca în Liga 2, sub comanda antrenorului ex-unirist Alexandru Pelici, care a preluat echipa în vară.
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Sătmărenii au retrogradat din eșalonul secund la finele sezonului trecut, dar vor reveni rapid, prin retragerea fostei prim-divizionare Hermannstadt, care se desființează.
La CSM Olimpia Satu Mare au ajuns Amir Jorza, Denis Golda și Cornel Ardei, iar sătmărenii îl doresc și pe mijlocașul Eduard Ardeiu, care este under în Liga 2.
Un avantaj direct pentru CSM Unirea Alba Iulia, care astfel scapă de un oponent periculos în sezonul viitor, în lupta pentru accederea în Liga 2. Asta în perspectiva luptei din play-off
Anunțul a făcut de jurnalistul Emanuel Roșu, referitor la dezastrul grupării sibiene
Conform Prosport.ro, o veste șoc lovește fotbalul românesc, vineri, 31 iulie, cu doar o zi înainte de startul sezonului competițional 2026-2027 din Liga 2.
FC Hermannstadt, echipă retrogradată din Superliga la capătul stagiunii precedente, se retrage din campionat. S-a aflat deja cine îi va lua locul.
Fără FC Hermannstadt în sezonul 2026-2027 de Liga 2! Echipa din Sibiu se retrage și le cedează locul celor din Satu Mare
Noul sezon de Liga 2 debutează sâmbătă, 1 august 2026, cu nu mai puțin de 9 partide programate de la ora 11:00, între care și CSC Dumbrăvița – FC Hermannstadt.
Gruparea din urmă menționată, Hermannstadt, a retrogradat din Superliga la finalul stagiunii 2025-2026, în urma unei duble de baraj cu FC Voluntari, scor 3-2, 0-3.
Însă, asta a fost cea mai mică problemă a sibienilor, care s-au văzut nevoiți să facă eforturi pentru a găsi finanțe în vederea sezonului 2026-2027.
Șefii lui FC Hermannstadt au sperat până în ultima clipă că își vor rezolva problemele de ordin economic, dar se pare că nu au reușit și au cedat în cele din urmă.
Potrivit unui anunț făcut de jurnalistul Emanuel Roșu pe Facebok, vineri, 31 iulie, cu doar o zi înaintea debutului din Liga 2, FC Hermannstadt a decis să se retragă din campionat.
Jucătorii care erau în lot au fost anunțați vineri dimineață de decizia clubului de a retrage echipa din Liga 2 și au părăsit deja Sibiul, urmând să devină liberi de contract.
Conform sursei citate, locul grupării sibiene din Liga 2 va fi luat de CSM Olimpia Satu Mare. Trebuie menționat că duelul nu se va mai juca mâine, 1 august, de la ora 11:00, așa cum era programat. Jurnalistul susține că noua dispută din runda inaugurală a Ligii 2, CSC Dumbrăvița – CSM Olimpia Satu Mare, va fi reprogramată la o dată ulterioară
Sursa: Emanuel Roșu și Prosport
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