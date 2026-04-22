FOTO | Salvatori din Alba și alte 4 județe, în întrecere la faza zonală a unei competiții naționale de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat, la Geoagiu Băi 

Salvatori din Alba și alte 4 județe, în întrecere la faza zonală a unei competiții naționale de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat, la Geoagiu Băi

S-au finalizat probele din prima zi a Competiției naționale de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat, faza zonală-Hunedoara, organizată de ISU Hunedoara în stațiunea Geaogiu Băi, a anunțat ISU Hunedoara în seara zilei de miercuri, 22 aprilie 2026.

Concursul a reunit elita pompierilor salvatori din cinci județe: Alba, Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, pentru a-și verifica și testa competențele sub presiunea unor scenarii de o complexitate extrem de ridicată.

„Cele două probe desfășurate astăzi au fost: descarcerare din autovehicule și acordarea primului ajutor calificat.

Pentru pompieri, aceste concursuri nu sunt simple competiții, ci un exercițiu de supraviețuire transpus într-un cadru controlat.

Eforturile lor de a fi bine pregătiți se reflectă în modul în care sunt atenți la fiecare secundă a probelor.

Salvatorii oferă tot ce au învățat prin mii de ore de pregătire, transformând competiția într-o platformă de schimb de bune practici.

Aceștia folosesc tehnici avansate de descarcerare și protocoale riguroase de prim ajutor pentru a minimiza trauma victimelor.

Echipajele intervin în scenarii care simulează fidel realitatea crudă a șoselelor din România.

Fiecare mașină tăiată și fiecare victimă stabilizată reprezintă o viață care, într-o zi obișnuită în teren, ar putea depinde de precizia lor.

Participarea la astfel de evenimente demonstrează devotamentul pompierilor hunedoreni și al colegilor lor de a fi mereu la înălțimea misiunii de a salva vieți, indiferent de dificultatea situației întâlnite în realitate.

Mâine, o nouă zi a competiției. Bineînțeles, cu noi provocări!”, a precizat ISU Hunedoara.

foto: ISU Hunedoara

Nicușor Dan, după consultările de la Palatul Cotroceni: „Suntem, evident, într-o criză politică. În orice formulă politică viitoare vom avea nevoie de dialog"

Nicușor Dan, după consultările de la Palatul Cotroceni: „Suntem, evident, într-o criză politică. În orice formulă politică viitoare vom avea nevoie de dialog” Președintele Nicușor Dan a făcut declarații la finalul consultărilor cu partidele politice de miercuri, 22 aprilie 2026. „Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele prooccidentale. Au fost consultări informale, pentru […]

„Goana după AUR" în plină desfășurare în Parlamentul României: George Simion, în centrul atenției

„Goana după AUR” în plină desfășurare în Parlamentul României: George Simion, în centrul atenției Pentru prima dată de la intrarea partidului în Parlament, AUR joacă un rol crucial în vederea dărâmării unui Guvern și mai ales pentru instalarea noului Guvern, scrie Știri pe Surse. „George Simion efectiv a înroșit zilele astea tefoanele și sună în […]

La Curtea de Apel Alba Iulia se va rejudeca o solicitare de intrare în faliment a clubului de fotbal AFC Hermannstadt

La Curtea de Apel Alba Iulia se va rejudeca o solicitare de intrare în faliment a clubului de fotbal AFC Hermannstadt Curtea de Apel Alba Iulia va rejudeca o solicitare de intrare în faliment a clubului de fotbal sibian AFC Hermannstadt. Un prim termen de judecată a fost fixat la instanța superioară din Alba Iulia […]

