FOTO | Salvatori din Alba și alte 4 județe, în întrecere la faza zonală a unei competiții naționale de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat, la Geoagiu Băi 

Salvatori din Alba și alte 4 județe, în întrecere la faza zonală a unei competiții naționale de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat , la Geoagiu Băi

S-au finalizat probele din prima zi a Competiției naționale de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat, faza zonală-Hunedoara, organizată de ISU Hunedoara în stațiunea Geaogiu Băi, a anunțat ISU Hunedoara în seara zilei de miercuri, 22 aprilie 2026.

Concursul a reunit elita pompierilor salvatori din cinci județe: Alba, Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, pentru a-și verifica și testa competențele sub presiunea unor scenarii de o complexitate extrem de ridicată.

„Cele două probe desfășurate astăzi au fost: descarcerare din autovehicule și acordarea primului ajutor calificat.

Pentru pompieri, aceste concursuri nu sunt simple competiții, ci un exercițiu de supraviețuire transpus într-un cadru controlat.

Eforturile lor de a fi bine pregătiți se reflectă în modul în care sunt atenți la fiecare secundă a probelor.

Salvatorii oferă tot ce au învățat prin mii de ore de pregătire, transformând competiția într-o platformă de schimb de bune practici.

Aceștia folosesc tehnici avansate de descarcerare și protocoale riguroase de prim ajutor pentru a minimiza trauma victimelor.

Echipajele intervin în scenarii care simulează fidel realitatea crudă a șoselelor din România.

Fiecare mașină tăiată și fiecare victimă stabilizată reprezintă o viață care, într-o zi obișnuită în teren, ar putea depinde de precizia lor.

Participarea la astfel de evenimente demonstrează devotamentul pompierilor hunedoreni și al colegilor lor de a fi mereu la înălțimea misiunii de a salva vieți, indiferent de dificultatea situației întâlnite în realitate.

Mâine, o nouă zi a competiției. Bineînțeles, cu noi provocări!”, a precizat ISU Hunedoara.

foto: ISU Hunedoara

