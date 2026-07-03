FOTO | Salbă de medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică 2026: Țara noastră a participat pentru prima oară la competiție

Salbă de medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică 2026: Țara noastră a participat pentru prima oară la competiție

România a obținut un rezultat excelent la prima participare în cadrul Olimpiadei Internaționale de Securitate Cibernetică (ICO) 2026, unde lotul format din patru elevi a câștigat o medalie de aur, una de argint și două de bronz.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a anunțat, printr-o postare pe o rețea de socializare, că toți cei patru elevi din lotul național au urcat pe podium la International Cybersecurity Olympiad (ICO) 2026.

Performanța vine chiar la debutul României în această competiție internațională dedicată celor mai buni tineri pasionați de securitate cibernetică din întreaga lume.

,,Olimpiadă Internațională de Securitate Cibernetică (International Cybersecurity Olympiad – ICO), competiție dedicată celor mai buni tineri pasionați de securitate cibernetică din întreaga lume, s-a încheiat, iar echipa României a avut parte de rezultate remarcabile.

Aflată la prima participare în cadrul acestei competiții, România a fost reprezentată de un lot format din 4 elevi, care au obținut următoarele rezultate:

Iacob Răzvan Mihai – Medalie de aur;

Albu Vladimir – Medalie de argint;

Filimon Ștefan Mihai – Medalie de bronz;

Stan Alexandru Gabriel – Medalie de bronz.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), în calitate de coordonator la nivel național al participării României la ICO 2026, îi felicită pe aceștia pentru implicarea și munca depusă în cadrul acestei competiții.”, se arată în mesajul publicat de DNSC.

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