FOTO | Cristian Burde, românul din Abrud care promovează intens în Italia țara în care s-a născut: „Nu am auzit nicio persoană care să nu rămână profund surprinsă de ceea ce vede și simte în România”

Cristian Burde, românul din Abrud care promovează intens în Italia țara în care s-a născut: „Nu am auzit nicio persoană care să nu rămână profund surprinsă de ceea ce vede și simte în România”

De la o copilărie marcată de lipsuri în Munții Apuseni la o carieră internațională în domeniul autoapărării, Cristian Burde și-a transformat propria poveste într-o misiune: aceea de a le arăta străinilor adevărata față a României. Stabilit în Italia de peste 25 de ani, românul organizează stagii de pregătire și excursii prin care sute de participanți descoperă cultura, oamenii și frumusețile țării noastre.

Cristian Grigore Burde, originar din Abrud, județul Alba, locuiește din 1999 în provincia Belluno, din regiunea italiană Veneto. La 54 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți instructori români de Krav Maga din Europa și fondatorul școlii Urban Krav Maga, prin care a pregătit de-a lungul timpului zeci de mii de persoane.

În spatele succesului său se află însă o poveste de viață dificilă. Crescut împreună cu fratele său de bunică, într-o familie în care părinții au lipsit din viața copiilor, Cristian spune că a fost nevoit să muncească încă din copilărie pentru a-și cumpăra haine și cele necesare traiului.

„Când am plecat în ’99, fără acte, în Italia, nu-mi aduceam aminte de nimic frumos din copilăria mea. Fiind sărac, trebuia să muncesc mereu ca să-mi pot cumpăra haine chiar și la 9-10 ani”, își amintește acesta.

Drumul spre Italia

Înainte de a pleca din România, Cristian a lucrat ca ajutor de topograf, apoi la mina de aur de la Bucium, unde verifica filonul aurifer. Ulterior s-a stabilit la Alba Iulia, unde a activat ca detectiv particular și agent de protecție.

În 1998 s-a căsătorit cu Adela, iar un an mai târziu a luat decizia de a pleca în Italia fără permis de ședere.

Primele locuri de muncă au fost extrem de solicitante. A îngrijit un avocat imobilizat, pe care îl transporta periodic la spital pe scările unui imobil, iar ulterior a lucrat timp de 12 ani într-o fabrică de gemuri. Munca fizică era intensă, iar într-o singură zi ridica, potrivit propriilor calcule, între 10 și 15 tone de marfă.

Sportul care i-a schimbat viața

Pasiunea pentru karate, începută încă din tinerețe, avea să îi schimbe complet destinul. În timp, Cristian s-a specializat în Krav Maga și autoapărare, devenind instructor internațional.

Astăzi a susținut peste 600 de stagii și cursuri în aproximativ 20 de țări, pregătind femei, cadre medicale, polițiști și persoane interesate de tehnici de autoapărare și dezvoltare personală.

În 2022, activitatea sa a fost recompensată la gala „Top 100 Români de Pretutindeni”, unde a primit distincția la categoria Sport.

România, descoperită prin experiențe directe

Anii petrecuți în Italia i-au arătat însă și o altă realitate. Cristian a observat că imaginea României era adesea asociată exclusiv cu știrile negative, în timp ce frumusețea locurilor și ospitalitatea românilor rămâneau necunoscute.

Din această convingere s-a născut proiectul „Tour & Training”, lansat în 2018.

Conceptul îmbină cursurile de autoapărare cu vizitarea unor dintre cele mai reprezentative obiective turistice din România. Participanții ajung la Salina Turda, Castelul Peleș, Castelul Bran, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Sibiu și București, unde vizitează inclusiv Palatul Parlamentului și se relaxează la Therme București.

În fiecare an, grupurile revin în România, iar interesul pentru aceste experiențe este în continuă creștere. În primăvara anului 2026, Cristian a adus în țară un grup format din 18 participanți.

„Nu am auzit nicio persoană care să nu rămână profund surprinsă de ceea ce vede și simte în România. Mulți dintre cei care au venit cu mine au revenit ulterior pe cont propriu sau au recomandat țara altor prieteni”, spune instructorul.

O percepție schimbată complet

Printre poveștile care l-au impresionat cel mai mult se află cea a unui italian care lucra în Garda de Finanțe din Gorizia.

Inițial, acesta privea România cu neîncredere, influențat de experiențele profesionale avute cu persoane implicate în infracțiuni. După o călătorie de trei săptămâni prin țară, percepția sa s-a schimbat radical.

A fost invitat la masă de necunoscuți, a primit sprijin din partea localnicilor și a fost impresionat de disponibilitatea oamenilor de a ajuta fără să aștepte nimic în schimb.

La întoarcere i-a mărturisit lui Cristian că în România a regăsit valori umane pe care considera că societatea occidentală le-a pierdut.

Proiecte internaționale

Modelul creat în România a fost extins și în alte destinații. Cristian Burde organizează tabere și stagii de pregătire în Monte Carlo, Maroc, Tenerife, Portugalia, Slovenia, Grecia, Malta și Muntenegru, unde antrenamentele sunt combinate cu activități turistice și sesiuni de dezvoltare personală.

Pentru anul 2027 pregătește o nouă ediție a proiectului în Transilvania, convins că experiențele directe sunt cea mai bună metodă de a combate prejudecățile despre România.

Mândru că este român

Deși trăiește în Italia din 1999, Cristian Burde nu și-a dorit cetățenia italiană. Spune că și-a purtat întotdeauna cu mândrie originile, iar la toate evenimentele internaționale a reprezentat România.

Alături de soția sa, Adela, și de cei doi copii, Giulia și Dragoș, încearcă să păstreze vie legătura cu rădăcinile românești și să le transmită acestora respectul pentru țara din care provin.

Un alt proiect important pentru viitor este publicarea unei cărți autobiografice în care va relata parcursul său, de la copilul crescut în sărăcie în Munții Apuseni până la instructorul care susține cursuri în întreaga lume.

Cristian Burde este convins că poveștile românilor din diaspora merită cunoscute și că experiențele lor pot contribui la schimbarea imaginii României în lume, demonstrând că succesul poate fi construit prin muncă, perseverență și încredere în propriile forțe.

sursa: Rotalianul

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