FOTO | România, exportator militar de top, în ciuda unui mic recul: Care a fost valoarea exporturilor din 2024 ale companiilor de armament, între care și UM Cugir și Fabrica de Arme Cugir

România, exportator militar de top, în ciuda unui mic recul: Care a fost valoarea exporturilor din 2024 ale companiilor de armament, între care și UM Cugir și Fabrica de Arme Cugir

România a avut, în 2024, exporturi de produse militare în valoare de 274 de milioane de euro.

Valoarea este, totuși, sensibil mai mică față de cea înregistrată în 2023, când exporturile de arme, muniție și tehnică militară au fost de 321 de milioane de euro, sumă ce a reprezentat „recordul” ultimilor cinci ani.

Cele 15 filiale ale companiei Romarm, acționarul unic al societăților producătoare de armament, au avut în 2024 o cifră de afaceri totală de aproape 1,5 miliarde de lei, în creștere cu 40% față de anul anterior. Dintre acestea, însă, doar șapte au avut profit în urma activității economice de anul trecut.

Printre companiile exportatoare se află și cele două societăți de stat de la Cugir: Uzina Mecanică SA și Fabrica de Arme SA, care produc muniție pentru diferite tipuri de arme, pistoale, mitraliere, pistoale automate și semi-automate. Aproape jumătate din exporturile de armament din 2024 s-au realizat în două țări: Israel și Pakistan.

Potrivit datelor publicate de Departamentul pentru Controlul Exporturilor (ANCEX) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în 2024 au fost emise un număr de 315 licențe de export definitiv de produse militare, cu valoarea cumulată de 907 milioane de euro. Din punct de vedere al categoriilor de produse militare licențiate la export, cea mai mare pondere a avut-o muniția (ML3 – 74 milioane de euro), urmată de categoria nave de război (ML 9 – 56 de milioane de euro).

La nivel mondial, pe regiuni, liderul exporturilor definitive de produse militare este Uniunea Europeană, cu 38% din totalul exporturilor (104 milioane de euro), urmată de Orientul Mijlociu și Asia, cu 28% (76,4 milioane de euro) și respectiv 22% (59,5 milioane de euro). În ceea ce privește Uniunea Europeană, liderul exporturilor definitive de produse militare este Bulgaria, cu 33% din total, urmată de Regatul Țărilor de Jos și Slovacia, fiecare având 12% din total. Exporturile militare ale României sunt mult mai mici în comparație cu ale unor țări vecine. Spre exemplu, Bulgaria a avut în 2024 vânzări de 2,8 miliarde de euro, reprezentând 4% din PIB.

*Israelul, cel mai important partener militar în 2024

Țara de pe glob unde România a avut, în 2024, cea mai mare valoare de export a produselor militare este Israel, cu un total de 75,8 milioane de euro. Au ajuns în țara din Orientul Mijlociu, implicată în războiul din Fâșia Gaza, componente pentru vehicule militare, componente mecanice de sisteme aeropurtate și pentru sisteme de identificare, lovituri cu grenade antitanc, semifabricate pentru cartușe, echipamente pentru testarea produselor militare, componente mecanice pentru sisteme UAV, componente electronice, electrice si mecanice pentru sisteme de comunicatie.

Urmează, într-un clasament neoficial, Pakistanul, țară unde au ajuns produse militare fabricate în România în valoare de 57,2 milioane de euro. Peste 95% din sumă reprezintă costul unei nave de de patrulare, fabricată la șantierul Damen din Galați, care a fost furnizată țării asiatice în luna iulie a anului trecut. Nava era a treia a dintr-un contract de patru astfel de ambarcațiuni livrate marinei pakistaneze și are inclusiv un heliport, care poate fi folosit pentru misiuni de atac, bărci de mare viteză, tunuri, lansatoare dar și mitraliere. Suma plătită în 2024 a fost de 55,4 milioane de euro, dintr-un total al valorii licenței de export de 115,3 milioane de euro. Tot în Pakistan s-au mai exportat piese și capse pirotehnice pentru elicoptere IAR 330.

În Bulgaria au ajuns produse militare în valoare de 34 de milioane de euro. Vecinii de la sud de Dunăre au achiziționat din România, în principal, componente și accesorii: pușca de asalt, pușca cu luneta cal. 7,62 mm, muniție antitanc pentru aruncător și componente, muniție, rachete artilerie, grenade de mână defensive, rachete de aviație neghidate, pulberi explozive, elicopter militar multirol (revizie) și tehnologie aferentă aeronavelor militare. O altă țară europeană unde au avut loc exporturi mai importante (10,5 milioane de euro) este Cehia. Aici au ajuns pistoale automate, puști de asalt, aruncătoare de grenade, mitraliere, muniție și componente pentru armament ușor, diferite calibre, proiectile reactive nedirijate, piesă de structură pentru avioane militare, componente optice pentru echipamente militare de formare imagini și contra-acțiune.

În Italia, s-a vândut muniție de artilerie în valoare de 6,8 milioane de euro. În Republica Moldova, exporturile militare românești au fost nesemnificative. Valoarea vânzărilor s-a cifrat la circa 890.000 de euro, reprezentând componente pentru muniție și spectrometre combinate portabile si staționare. Polonezii au cumpărat din România grenade antitanc în valoare de 2,6 milioane de euro, la care s-au adăugat aparate optice de ochire și profile extrudate din aliaj de aluminiu cifrate la 438.000 de euro.

În topul importatorilor din Uniunea Europeană este și Regatul Țărilor de Jos (Olanda), care a achiziționat din România părți componente pentru veste antiglonț, software special conceput pentru utilizări militare și o documentație tehnică pentru construcție navă în valoare totală de 16,4 milioane de euro. De asemenea, Slovacia a cumpărat muniție, grenade antitanc și pulberi explozive de 12,4 milioane de euro. Alte țări europene care au achiziționat produse militare în urma unor contracte mai importante sunt Franța (3,5 milioane de euro), Germania (5,5 milioane de euro), Italia (6,8 milioane de euro), Belgia (8 milioane de euro), Azerbaidjan (2,4 milioane de euro). Marea Britanie și Elveția (câte 3 milioane de euro).

*Exporturi de 20 de milioane de euro în SUA

La aproape 20 de milioane de euro se cifrează exportul de produse militare realizate în Statele Unite ale Americii (SUA). Americanii au cumpărat componente pistoale mitralieră cal 7,62 mm, demilitarizate (puști de vânătoare), aruncătoare de grenade antitanc, muniție de calibru mare, pulberi explozive, componente pentru vehicule militare terestre.

Cele mai reduse exporturi militare au fost în Arabia Saudită, unde s-au vândut lansatoare de grenade cu fum în valoare de 7.700 de euro, Austria – părți de componente mecanice pentru vehicule terestre – 10.290 de euro, Filipine – mașină de incărcat zale – 11.250 de euro, Suedia – parașută iluminare, țintă aeriană antrenament, container Carl Gustaf – 49.118 euro, Coreea de Sud – semifabricate pentru componente de sisteme aeropurtate – 58.188 de euro, în timp ce în Serbia s-a acordat „asistență tehnică pentru sisteme terestre de identificare” în valoare de 1.125 de euro.

De remarcat că România nu a realizat anul trecut niciun export de produse militare într-o țară din Africa. A existat doar o licență emisă pentru Somalia, cu o valoare de 950.000 de euro, pentru mitraliere cal. 12,7 mm și componente, dar furnizarea armamentului nu a avut loc.

În raportul ANCEX se precizează că licența a fost emisă în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate al ONU, Somalia fiind o țară în plin război civil. Tot în condițiile unei rezoluții ONU, s-au exportat în Liban piese de schimb pentru elicoptere IAR 330, de aproximativ 600.000 de euro.

