Ilie Bolojan propune un guvern de tehnocrați: „Demisia premierului sau a unor miniștri ar accentua criza”

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că demisia sa sau a unor miniștri din Guvernul demis ar adânci criza politică și ar bloca inclusiv activitatea curentă a Executivului. El consideră că România are nevoie de un guvern instalat cât mai rapid și propune, ca soluție de compromis, formarea unui Executiv autentic de tehnocrați.

„Demisia unui premier sau a unor miniștri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza și să blocheze până și activitățile guvernamentale curente. Ar fi iresponsabil”, a transmis Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat sâmbătă seară pe Facebook.

Potrivit premierului interimar, prelungirea perioadei de provizorat poate genera costuri importante pentru România, în special prin creșterea costurilor de finanțare. Bolojan avertizează că instabilitatea politică poate majora dobânzile la împrumuturile statului și poate afecta încrederea investitorilor, inclusiv perspectiva ratingului de țară.

„Fiecare punct procentual poate însemna miliarde anual”, a afirmat Ilie Bolojan, subliniind că România rămâne dependentă de finanțarea prin împrumuturi.

Premierul interimar atrage atenția și asupra necesității unei rectificări bugetare, în special pentru domeniile Sănătății și Transporturilor. El susține că, în unele sectoare, fondurile alocate sunt pe cale să se epuizeze și că Executivul trebuie să pregătească, în același timp, bugetul pentru anul 2027.

Bolojan consideră că reducerea cheltuielilor statului și continuarea reformei administrației sunt esențiale pentru menținerea procesului de redresare economică.

În ceea ce privește criza politică, premierul interimar afirmă că primul pas pentru deblocarea situației este desemnarea de către președintele României a unui premier credibil, care să negocieze ulterior sprijinul parlamentar pentru formarea unui nou guvern.

Bolojan susține că poziția PNL a fost, de la început, favorabilă unui guvern politic, cu asumarea explicită a răspunderii pentru actul de guvernare. El acuză însă PSD că, după ce a contribuit la formarea majorității care a dus la demiterea Guvernului, nu și-a asumat preluarea guvernării.

Potrivit acestuia, PNL, USR și UDMR au propus o soluție de compromis, constând într-o rotativă la guvernare între cele două blocuri politice, și l-au propus premier pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Bolojan afirmă că PSD a respins această variantă.

În aceste condiții, liderul liberal consideră că o soluție de deblocare ar putea fi formarea unui guvern de tehnocrați, cu un mandat clar și limitat.

Printre obiectivele unui astfel de Executiv s-ar număra rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor pentru închiderea PNRR și elaborarea bugetului pentru anul 2027, cu menținerea măsurilor de redresare convenite cu partenerii și finanțatorii internaționali ai României.

Ilie Bolojan insistă însă că este nevoie de un „autentic guvern de tehnocrați”, fără miniștri care să fie, în opinia sa, controlați politic de PSD.

Premierul interimar critică în termeni duri PSD, acuzând formațiunea că urmărește „propriile interese clientelare” și că evită asumarea responsabilității politice. Declarațiile sale vin în contextul blocajului privind formarea unui nou guvern, într-o perioadă în care Executivul are atribuții limitate.

„Nu voi abandona țara și, indiferent de greutățile zilnice, îmi voi îndeplini responsabilitățile asumate până când voi putea preda mandatul succesorului meu”, a mai transmis Ilie Bolojan.

sursa: News.ro

foto: arhivă

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