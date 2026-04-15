FOTO | România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare populaţiei civile din Liban: În ce constă pachetul umanitar
România trimite 15 tone de ajutoare umanitare constând în alimente, corturi, saci de dormit, perne şi pături, populaţiei civile din Liban.
Transportul a plecat miercuri, 15 aprilie 2026 către Aman cu un avion C130 şi cu un Spartan C27J aparţinând MApN, iar ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinaţional, va ajunge la Beirut.
„România se alătură comunităţii europene în efortul de a sprijini umanitar populaţia civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară, generată de situaţia de securitate din Orientul Mijlociu. 15 tone de alimente, corturi şi cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearşafuri şi feţe de pernă) din rezervele naţionale de stat vor ajunge la Amman iar, ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinaţional, la Beirut”, a anunțat Guvernul României .
Acţiunea are loc ca urmare a deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, şi răspunde solicitării de sprijin umanitar primită de România prin Mecanismul european de Protecţie Civilă.
Acţiunea României se derulează sub egida Protecţiei Civile Europene, care finanţează 75% din costul transportului.
Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Transilvania, printre cele mai afectate zone
Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Care sunt cele mai afectate domenii Piața muncii din România se confruntă cu dificultăți tot mai mari. În primele luni ale acestui an, mii de angajați și-au pierdut locurile de muncă, iar specialiștii spun că valul concedierilor ar putea continua. […]
DiscoverEU 2026: Tinerii din România pot călători GRATUIT cu trenul în Europa. Când încep înscrierile de primăvară în program
DiscoverEU 2026: Tinerii din România pot călători GRATUIT cu trenul în Europa. Când încep înscrierile de primăvară în program Tinerii din România, dar și din celelalte state UE au din nou șansa să exploreze continentul gratuit prin programul DiscoverEU. Cei născuți între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008 pot aplica pentru un permis de […]
Ministrul Energiei: „Niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România”
Ministrul Energiei: „Niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România” Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, a anunţat că România a primit derogare din partea guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil. „Am primit confirmare oficială din partea guvernului american pentru derogarea de la sancţiuni […]
Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Transilvania, printre cele mai afectate zone
Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Care sunt cele mai afectate...
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 17: Un mort și doi răniți după impactul violent dintre un autobuz și un autoturism
ACCIDENT MORTAL pe DN 17: Un mort și doi răniți după impactul violent dintre un autobuz și un autoturism O...
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat Procurorul din cadrul...
17 aprilie 2026 | Garda Apulum începe sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din acest an, cu demonstrații militare și echipamente autentice
Garda Apulum începe sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din acest an, cu demonstrații...
UPDATE | INCENDIU pe autostrada A10, sensul Cluj – Alba: Un autocamion care transporta baloți a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Aiud
INCENDIU pe autostrada A10, sensul Cluj – Alba: Un autocamion care transporta baloți a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii...
FOTO | Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează
Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp Miercurea din Săptămâna Luminată se...