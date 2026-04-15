FOTO | România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare populaţiei civile din Liban: În ce constă pachetul umanitar

Ioana Oprean

România trimite 15 tone de ajutoare umanitare constând în alimente, corturi, saci de dormit, perne şi pături, populaţiei civile din Liban.

Transportul a plecat miercuri, 15 aprilie 2026 către Aman cu un avion C130 şi cu un Spartan C27J aparţinând MApN, iar ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinaţional, va ajunge la Beirut.

„România se alătură comunităţii europene în efortul de a sprijini umanitar populaţia civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară, generată de situaţia de securitate din Orientul Mijlociu. 15 tone de alimente, corturi şi cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearşafuri şi feţe de pernă) din rezervele naţionale de stat vor ajunge la Amman iar, ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinaţional, la Beirut”, a anunțat Guvernul României .

Acţiunea are loc ca urmare a deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, şi răspunde solicitării de sprijin umanitar primită de România prin Mecanismul european de Protecţie Civilă.

Acţiunea României se derulează sub egida Protecţiei Civile Europene, care finanţează 75% din costul transportului.

sursa foto: Guvernul României

Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Transilvania, printre cele mai afectate zone

Bogdan Ilea

Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Care sunt cele mai afectate domenii Piața muncii din România se confruntă cu dificultăți tot mai mari. În primele luni ale acestui an, mii de angajați și-au pierdut locurile de muncă, iar specialiștii spun că valul concedierilor ar putea continua.

DiscoverEU 2026: Tinerii din România pot călători GRATUIT cu trenul în Europa. Când încep înscrierile de primăvară în program

Ioana Oprean

DiscoverEU 2026: Tinerii din România pot călători GRATUIT cu trenul în Europa. Când încep înscrierile de primăvară în program Tinerii din România, dar și din celelalte state UE au din nou șansa să exploreze continentul gratuit prin programul DiscoverEU. Cei născuți între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008 pot aplica pentru un permis de

Ministrul Energiei: „Niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România”

Ioana Oprean

Ministrul Energiei: „Niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România" Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, a anunţat că România a primit derogare din partea guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil. „Am primit confirmare oficială din partea guvernului american pentru derogarea de la sancţiuni

