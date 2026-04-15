FOTO | România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare populaţiei civile din Liban: În ce constă pachetul umanitar

România trimite 15 tone de ajutoare umanitare constând în alimente, corturi, saci de dormit, perne şi pături, populaţiei civile din Liban.

Transportul a plecat miercuri, 15 aprilie 2026 către Aman cu un avion C130 şi cu un Spartan C27J aparţinând MApN, iar ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinaţional, va ajunge la Beirut.

„România se alătură comunităţii europene în efortul de a sprijini umanitar populaţia civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară, generată de situaţia de securitate din Orientul Mijlociu. 15 tone de alimente, corturi şi cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearşafuri şi feţe de pernă) din rezervele naţionale de stat vor ajunge la Amman iar, ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinaţional, la Beirut”, a anunțat Guvernul României .

Acţiunea are loc ca urmare a deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, şi răspunde solicitării de sprijin umanitar primită de România prin Mecanismul european de Protecţie Civilă.

Acţiunea României se derulează sub egida Protecţiei Civile Europene, care finanţează 75% din costul transportului.

sursa foto: Guvernul României

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI