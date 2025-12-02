FOTO: Rezultate extraordinare pentru CSM Unirea Alba Iulia la etapa a patra a Cupei României de ciclocros de la Șelimbăr, în ploaie și noroi
Rezultate extraordinare pentru reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia, recent, la etapa a patra a Cupei României de ciclocros de la Șelimbăr, în ploaie și noroi
Repezentanții CSM Unirea Alba Iulia au reușit rezultate extraordinare la etapa a patra a Cupei României la ciclocros, competiția disputând-se în condiții dificile, cu ploaie și noroi.
Citește și: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia – start în forță în Cupa României la ciclocros | Attila Malnasi, Miruna Măda și Radu Măda, clasări pe podium în debutul sezonului
Cursa s-a desfășurat în județul Sibiu, la Șelimbăr, pe câmpul istoric unde Mihai Viteazul a obținut, acum câteva sute de ani, una dintre marile sale victorii, s-a transformat duminică într-un adevărat festival al rezistenței și al pasiunii sportive. „De data aceasta, pe același pământ încărcat de istorie, lupta nu a fost cu arme, ci cu ploaia torențială, frigul și noroiul – elementele pure ale ciclocros-ului autentic”, au transmis reprezentanții clubului din Cetatea Marii Uniri.
În timpul cursei feminine Under 23 Elite, ploaia a devenit aproape torențială, transformând traseul într-o provocare extremă. Chiar și așa, Miruna Măda a reușit să obțină victoria zilei, câștigând cursa la categoria U23-Elite, într-o demonstrație de forță și dârzenie. Băieții au completat acest rezultat cu alte două clasări pe podium. Dacă Radu Măda a venit consistent, dar anevoios, în urma loviturii de la genunchi, pe locul secund la juniori, lui Attila Malnași i-au lipsit câțiva metri față de câștigător, obținând locul 2 la elite. Alături de sportivii de la CSM Unirea au luat startul și Răzvan și Paul Blăjan de la Biciclim. Paul a obținut un foarte bun loc 2 la categoria sa în cursa de MTB, confirmând forma bună a cicliștilor din județ.
Unul dintre momentele care au impresionat publicul a fost participarea micuțului Dorian, fratele sportivei Denisa Mărcuș de la CSM Mediaș (locul 2 în această etapă). La doar 10 ani, Dorian a concurat în premieră pe un traseu de ciclocros, într-o ploaie strașnică. Cu un curaj ieșit din comun și o determinare rar întâlnită la vârsta lui, a reușit să încheie cursa pe locul 5 la categoria sa. Un exemplu extraordinar despre cum sportul poate inspira generațiile tinere. Atmosfera a fost completată de o galerie entuziastă și de susținerea esențială a membrilor Asociației Biciclim, care au fost alături de toți sportivii din Alba în momentele-cheie ale zilei.
Înainte de start, Radu Măda a întâmpinat o defecțiune la șa, însă Nicu a intervenit rapid și impecabil, permițându-i lui Radu să ajungă la timp în zona de start, chiar în ultima secundă permisă de regulament. În zona tehnică, Nicu și Mihai au asigurat schimbul de biciclete și curățarea lor continuă, un rol vital pe un traseu înnoroiat. La finish, aceeași echipă a avut grijă de confortul termic al sportivilor, oferindu-le tot sprijinul necesar. După această etapă spectaculoasă de la Șelimbăr, sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia rămân în prim-planul clasamentelor generale. Pe 6 decembrie, la Cluj, va avea loc ultima etapă, acolo unde se vor decide învingătorii din Cupa României la Ciclocros 2025.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
S-a tras cortina peste Campionatele Naționale de juniori: în ultima rundă a anului, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia – o victorie și o remiză | Sâmbătă, conjudețenele – în „16″-imile Cupei României
S-a tras cortina peste Campionatele Naționale de juniori: în ultima rundă a anului, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia – o victorie și o remiză | Sâmbătă, conjudețenele – în „16″-imile Cupei României, meciuri externe S-a tras cortina peste jocurile din acest an în Campionatele Naționale Under 19 și Under 17 organizate de Federația […]
CSM Unirea Alba Iulia, gruparea din Cetatea Marii Uniri, mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională
CSM Unirea Alba Iulia, gruparea din Cetatea Marii Uniri, a transmis un mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională a României Echipierii divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, au transmis un mesaj de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, la 107 ani de la Marea Unire Citește și: VIDEO: 1 […]
Marți, 2 decembrie, Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul, în Liga Campionilor | Confruntare stelară în „Alba Blaj” Arena
Marți, 2 decembrie, Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul, în Liga Campionilor, la ora 18.00 | Confruntare stelară în „Alba Blaj” Arena Marți, 2 decembrie, la ora 18.00, se dispută partida dintre Volei Alba Blaj și VakifBank Istanbul, contând pentru etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. Este o confruntare stelară în „Alba Blaj” Arena, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pericol în rafturile magazinelor: File de somon marinat retras din cauza contaminării cu Listeria
Pericol în rafturile magazinelor: File de somon marinat retras din cauza contaminării cu Listeria lot de file de somon marinat...
Prognoza meteo pentru luna decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion
Prognoza meteo pentru luna decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion Estimările meteorologilor ANM pentru perioada 1 decembrie-...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 2 decembrie 2025: 539 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 2 decembrie 2025: 539 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și un Volkswagen s-au ciocnit în zona Liceului Dorin Pavel
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un BMW și un Volkswagen s-au ciocnit în zona Liceului Dorin Pavel Un accident rutier...
Curier Județean
FOTO | Incendiu în Petrești: Un grajd a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș
Incendiu în Petrești: Un grajd a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș Un incendiu a izbucnit la un...
ITM Alba: Amendă de 20.000 de lei pentru muncă la negru și 40 de avertismente, în perioada 24-28 noiembrie 2025. Ce deficiențe au găsit inspectorii
ITM Alba: O amendă de 20.000 de lei pentru muncă la negru și 40 de avertismente, în perioada 24-28 noiembrie...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României
1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...
Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei românești. CRONOLOGIE
Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești • Cum s-a...