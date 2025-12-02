FOTO: Rezultate extraordinare pentru CSM Unirea Alba Iulia la etapa a patra a Cupei României de ciclocros de la Șelimbăr, în ploaie și noroi

Rezultate extraordinare pentru reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia, recent, la etapa a patra a Cupei României de ciclocros de la Șelimbăr, în ploaie și noroi

Repezentanții CSM Unirea Alba Iulia au reușit rezultate extraordinare la etapa a patra a Cupei României la ciclocros, competiția disputând-se în condiții dificile, cu ploaie și noroi.

Cursa s-a desfășurat în județul Sibiu, la Șelimbăr, pe câmpul istoric unde Mihai Viteazul a obținut, acum câteva sute de ani, una dintre marile sale victorii, s-a transformat duminică într-un adevărat festival al rezistenței și al pasiunii sportive. „De data aceasta, pe același pământ încărcat de istorie, lupta nu a fost cu arme, ci cu ploaia torențială, frigul și noroiul – elementele pure ale ciclocros-ului autentic”, au transmis reprezentanții clubului din Cetatea Marii Uniri.

În timpul cursei feminine Under 23 Elite, ploaia a devenit aproape torențială, transformând traseul într-o provocare extremă. Chiar și așa, Miruna Măda a reușit să obțină victoria zilei, câștigând cursa la categoria U23-Elite, într-o demonstrație de forță și dârzenie. Băieții au completat acest rezultat cu alte două clasări pe podium. Dacă Radu Măda a venit consistent, dar anevoios, în urma loviturii de la genunchi, pe locul secund la juniori, lui Attila Malnași i-au lipsit câțiva metri față de câștigător, obținând locul 2 la elite. Alături de sportivii de la CSM Unirea au luat startul și Răzvan și Paul Blăjan de la Biciclim. Paul a obținut un foarte bun loc 2 la categoria sa în cursa de MTB, confirmând forma bună a cicliștilor din județ.

Unul dintre momentele care au impresionat publicul a fost participarea micuțului Dorian, fratele sportivei Denisa Mărcuș de la CSM Mediaș (locul 2 în această etapă). La doar 10 ani, Dorian a concurat în premieră pe un traseu de ciclocros, într-o ploaie strașnică. Cu un curaj ieșit din comun și o determinare rar întâlnită la vârsta lui, a reușit să încheie cursa pe locul 5 la categoria sa. Un exemplu extraordinar despre cum sportul poate inspira generațiile tinere. Atmosfera a fost completată de o galerie entuziastă și de susținerea esențială a membrilor Asociației Biciclim, care au fost alături de toți sportivii din Alba în momentele-cheie ale zilei.

Înainte de start, Radu Măda a întâmpinat o defecțiune la șa, însă Nicu a intervenit rapid și impecabil, permițându-i lui Radu să ajungă la timp în zona de start, chiar în ultima secundă permisă de regulament. În zona tehnică, Nicu și Mihai au asigurat schimbul de biciclete și curățarea lor continuă, un rol vital pe un traseu înnoroiat. La finish, aceeași echipă a avut grijă de confortul termic al sportivilor, oferindu-le tot sprijinul necesar. După această etapă spectaculoasă de la Șelimbăr, sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia rămân în prim-planul clasamentelor generale. Pe 6 decembrie, la Cluj, va avea loc ultima etapă, acolo unde se vor decide învingătorii din Cupa României la Ciclocros 2025.

